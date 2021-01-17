Сланец снова в деле 17.01.2021, 12:53

1,175

Фото: bloomberg

Американские сланцевые компании активно возвращаются на рынок.

Компания Chesapeake Energy выйдет из банкротства: она получит дополнительное финансирование на $3 млрд и сократит расходы на переработку газа и трубопроводы на $1,7 млрд. Более того, рост цен на энергоносители поднимет стоимость Chesapeake примерно до $5,13 млрд. Сланец снова в деле, пишет телеграм-канал «Газ-батюшка».

Chesapeake подала иск в суд в июне 2020 г. на фоне серьезных финансовых сложностей из-за перерасхода средств на активы и внезапного снижения спроса и цен, вызванного пандемией коронавируса. Кредиторы, выступавшие против этого плана, утверждали, что обремененная долгами на $11,8 млрд Chesapeake была банкротом задолго до того, как обратилась за защитой в суд.

На фоне низких цен на углеводороды и отсутствия потенциала для их роста банковский сектор США начал ребалансировать свои портфели. Банки сократили размеры кредитных линий для американских сланцевых компаний в связи с переоценкой стоимости их активов после падения цен на нефть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».