Потеря сознания 3 Николай Сванидзе

17.01.2021, 18:55

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Вот до чего доводит дикий бюрократический страх.

«Мы достойно «встретили» самолеты из Германии в 1941-м, встретим все самолеты и в 2021-м», — так сегодня отметился по поводу возвращения Алексея Навального аэропорт Внуково в своем официальном аккаунте.

Как это можно понять иначе, нежели как угрозу сбить на подлете рейсовый гражданский самолет из Берлина?

Вот до чего доводит дикий бюрократический страх и начальственные игры в Великую Отечественную войну.

Не могу припомнить такой истерики до потери сознания.

Николай Сванидзе, «Эхо Москвы»

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