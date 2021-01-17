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Потеря сознания

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  • Николай Сванидзе
  • 17.01.2021, 18:55
  • 2,451
Потеря сознания

Вот до чего доводит дикий бюрократический страх.

«Мы достойно «встретили» самолеты из Германии в 1941-м, встретим все самолеты и в 2021-м», — так сегодня отметился по поводу возвращения Алексея Навального аэропорт Внуково в своем официальном аккаунте.

Как это можно понять иначе, нежели как угрозу сбить на подлете рейсовый гражданский самолет из Берлина?

Вот до чего доводит дикий бюрократический страх и начальственные игры в Великую Отечественную войну.

Не могу припомнить такой истерики до потери сознания.

Николай Сванидзе, «Эхо Москвы»

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