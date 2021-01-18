Медики назвали пять симптомов «британского» штамма COVID-19 у детей 1 18.01.2021, 13:01

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Заболевание протекает у детей с некоторыми особенностями.

Медики перечислили симптомы «британского» штамма коронавируса у детей. Об этом пишет издание Express (перевод — lenta.ua).

По данным СМИ, заболевание протекает у детей с некоторыми особенностями. В частности больше половины (55%) заболевших испытывают усталость. Кроме того, многие несовершеннолетние пациенты из-за болезни становятся замкнутыми.

У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.

53% жаловались на головную боль. Также дети могут испытывать боль в животе, поэтому врачи рекомендуют родителям спрашивать своих сыновей и дочерей о разного рода дискомфорте в организме.

Врач-инфекционист и профессор медицины в медицинском университете Северо-Восточного Огайо Ричард Уоткинс пояснил, что это связано с выработкой иммунитетом детей веществ, называющихся «цитокины». Они сигнализируют организму, что пора начать борьбу с инфекцией, однако впоследствии человек чувствует усталость, потому что организм тратит энергию на борьбу с вирусом.

Половина пациентов заявила об ознобе из-за повышения температуры выше 37 градусов. На боль в горле пожаловались 38% детей, на потерю аппетита — около 35%. Последний симптом, по данным врачей, больше характерен для детей младше года.

Напомним, израильские ученые создали уникальное эффективное устройство ProtectAir для нейтрализации коронавируса в закрытых помещениях, где риск заразиться возрастает в разы. Устройство уже широко применяется во всех сферах жизни и деятельности израильтян. Теперь этот незаменимый прибор появился и в Украине.

ProtectAir очень прост в использовании. Для дезинфекции помещения нужно установить его в центре комнаты на высоте 1,8 метра. Уже после двух часов работы в пустой комнате, вирусная нагрузка снизиться на 50%, а после 24 часов – комната будет чиста от вирусов.

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