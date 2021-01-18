В семи странах ЕС перерабатывается уже больше 50% пластиковой упаковки 18.01.2021, 14:25

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Больше всего пластиковые бутылки, контейнеры и пакеты получают вторую жизнь в Литве.

В 7 странах Евросоюза перерабатывается больше 50% всей использованной пластиковой упаковки. Больше всего (69,3%) пластиковые бутылки, контейнеры и пакеты получают вторую жизнь в Литве. Литва лидирует в ЕС по переработке и других видов пластика: по данным Евростата, там перерабатывается 74% разнообразного использованного пластика, пишет euro-pulse.ru.

Следом за Литвой по доле переработки пластиковой упаковки идет Словения (60%), за ней – Болгария (59%). В Чехии, Словакии, Испании и на Кипре тоже перерабатывается больше 50% упаковки из пластика.

В среднем по ЕС перерабатывают 41,5% упаковки из пластика. Это почти на четверть больше, чем 10 лет назад, по данным европейского статистического агентства Евростат.

Меньше других стран ЕС пластиковую упаковку перерабатывают на Мальте (19%), во Франции (26%) и в Венгрии (30%). Для сравнения, в России перерабатывается не больше 10% упаковочного пластика, по данным института «Центр экологической промышленной политики».

Согласно европейской стратегии борьбы с пластиком, принятой в 2018 году, к 2030 году вся пластиковая упаковка в ЕС должна либо перерабатываться, либо использоваться неоднократно.

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