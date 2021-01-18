Раскрыт фактор, повышающий риск заражения COVID-19 на 250% 1 18.01.2021, 15:30

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Врач дал рекомендации, что делать, чтобы этого избежать

Фактор, который пагубно влияет на иммунитет человека, назвал глава Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. По его словам, недосып ведет к тому, что возникает повышенный риск заражения вирусными инфекциями, включая COVID-19.

– Сон и иммунитет – это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250%. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет, – заявил Калинкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Медик добавил, что улучшить сон можно, если укладываться спать и вставать в одно и то же время.

Он также напомнил, что нормальный сон для большинства людей – от семи до девяти часов.

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