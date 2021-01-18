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В Болгарии родился ребенок с антителами против коронавируса

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  • 18.01.2021, 19:27
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В Болгарии родился ребенок с антителами против коронавируса
иллюстрационное Фото с сайта amp.zdorove.clutch.ua

28-летняя беременная женщина поступила в больницу с недомоганием, лихорадкой и кашлем.

В Болгарии у женщины, зараженной коронавирусом SARS-CoV-2, родился ребенок, у которого специалисты подтвердили наличие антител к патогену. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Отмечается, что 28-летняя беременная женщина из города Пазарджик поступила в больницу с недомоганием, лихорадкой и кашлем. Ей сделали кесарево сечение, поскольку коронавирусная инфекция вызвала патологические изменения в плаценте, а также повлияла на рост плода. Ребенок выжил и находится в хорошем состоянии, а тест выявил наличие антител к SARS-CoV-2, что говорит о возможном контакте плода с вирусом.

Ранее ученые Лондонского университета показали, что нейтрализующие антитела присутствуют в организме пациентов на 16-18-й неделе после заражения коронавирусом, что указывает на длительный иммунитет против инфекции. По оценкам других специалистов, иммунитет у переболевших COVID-19 может оставаться устойчивым в течение, как минимум, восьми месяцев.

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