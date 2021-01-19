Бункерный позор Владимира Путина 11 Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

19.01.2021, 11:03

4,989

Страх загнал его в глухой угол.

Не думаю, что когда в 2000 году россияне голосовали за избрание Владимира Путина, молодого и энергичного кандидата на пост президента РФ, они предполагали, что закончит он в статусе дряхлого старика, нервозно держащегося за власть, в стенах не Кремля, а бункера в Ново-Огарево. Причем загнали его в этот бункер из столицы, отнюдь не масштабные бомбардировки Москвы, как это было во время Второй мировой войны, или некие гражданские волнения, а угроза заражения коронавирусом.

Не за горами, а если быть точнее – в марте, будет ровно год, как Владимир Путин не покидает свой бункер в государственной президентской резиденции Ново-Огарево. Ну, как не покидает – периодически появляется на люди, демонстрируя факт нахождения в "добром здравии", а после снова пропадает на месяц-полтора.

Это привело к тому, что внутри самой России стали появляться самые разнообразные конспирологические версии, объясняющие отстранение Путина от общественной деятельности, даже с учетом того, что многие его подобного рода встречи осуществлялись не с народом, а актерским составом ФСО.

На сегодня, помимо такого прозвища как "Альцгеймер", у Путина появилось новое – "бункерное существо", распространяющееся в сети Интернет, в том числе, благодаря ресурсам потенциальных претендентов на свой кусок властного пирога в послепутинской России.

Фактически, страх перед коронавирусом загнал Владимира Путина в глухой угол, из которого ему уже не выбраться. И если, буквально 7 лет назад, он виделся мировому сообществу как кровавый диктатор и неототалитарный реваншист, с соответствующим изображением на карикатурах и в пародиях, с неизменным присутствием милитарных атрибутов, то сейчас это все больше тщедушные образы. Образы загнанного и трусливого существа, обитающего в его, как ему кажется, безопасном бункере.

Но, что самое главное, такое отрешение от реальности Путина, уже привело к тому, что центр фактически потерял контроль над рядом субъектов Федерации, которые еще с прошлого года стали между собой делить силовые структуры РФ. И к чему такое развитие событий приведет дальше – сложно сказать. Но очевидно то, что свой вклад в этот процесс Путин уже сделал, уходя со своего неототалитарного небосклона уже не как диктатор-изгой, а как банальный трус.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».