«Пахло хлором»: рабочие попали в больницу после смены на «китайском» заводе в Светлогорске 2 19.01.2021, 15:38

фото: Ranak.by

Бригада занималась ремонтом в варочном цехе ОАО «Светлогорский ЦКК».

После смены на заводе двое рабочих подрядной организации оказались в больнице. По словам супруги одного из них, мужчины могли отравиться хлором. Милиция проводит проверку, сообщает «Ранак».

— В субботу, 16 января, муж пришел с работы, и у него началась рвота, стал задыхаться, — рассказывает жена пострадавшего. — Я вызвала скорую. Медики оказали первую помощь и забрали мужа в больницу. Напарник мужа обратился за помощью к медикам на следующий день, когда ему стало хуже.

По словам женщины, бригада из четырех человек, в которой был и ее муж, занималась ремонтом в варочном цехе ОАО «Светлогорский ЦКК». По рассказам супруга, во время субботней смены он почувствовал сильный запах хлора в цехе, сообщил мастеру.

— Там стали что-то делать, прозвучала фраза «превышение хлора». Бригада работала в респираторах, которые защищают разве что от пыли. Такой защиты, как у рабочих ЦКК, у них не было, — рассказывает супруга пострадавшего.

Сейчас, говорит женщина, муж чувствует себя удовлетворительно.

О госпитализированных с признаками отравления мужчинах медики сообщили в РОВД. С пострадавшими общался милиционер.

В райотделе милиции подтвердили, что по информации, полученной из больницы, проводится проверка. На самом ЦКК разбираются, что могло произойти

— У нас ничего не происходило, — говорит главный инженер ОАО «Светлогорский ЦКК» Александр Командирчик. — Сейчас я поеду в райисполком на встречу с руководством этой компании, узнавать про этих людей… отчего они… Их же никто с завода не забирал, так? Вот я буду встречаться, выяснять… Потому что у нас ничего не происходило, все нормально. Мои люди, которые работали там же, в этом цеху (цех не останавливал свою работу ни на минуту) — все работают… У меня все люди живы и здоровы.

Напомним, на «Светлогорском ЦКК» в 2020 году за несколько месяцев произошли ЧС, при которых погибли люди.

В июле в одном из цехов комбината проводились ремонтные работы на трубопроводе. В процессе заполнения трубы произошел ее прорыв. Находившихся рядом сварщика и слесаря-ремонтника облило технологической жидкостью. Сварщик получил ожоги от которых позже умер в больнице.

В октябре при выполнении огневых работ при прокладке трубопровода отвода паровоздушной смеси от клапанов бака с таловым маслом произошел взрыв и начался пожар. Погиб 40-летний электросварщик.

30 июля на заводе беленой целлюлозы произошла авария, в которой пострадали два работника. Один из них впоследствии погиб. 19 октября 2020 года на заводе проводили сварочные работы, произошел взрыв и пожар на ёмкости с таловым маслом. Погиб сварщик, выполнявший огневые работы, он упал с высоты от взрывной волны. По двум этим эпизодам Следственный комитет еще проводит проверку, делают экспертизы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».