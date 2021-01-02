И как только американцы справляются?1
- Борис Вишневский
- 2.01.2021, 22:16
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Небольшое сравнение.
Россия
Правительство — 32 человека
глава правительства — премьер
заместителей главы правительства — 10 (в том числе один первый)
министров — 21
Администрация президента — 3 тысячи человек
Аппарат правительства — 1500 человек.
Население — 147 миллионов человек
ВВП — 1.5 триллиона долларов
США
Правительство — 17 человек
глава правительства — президент
заместитель главы правительства (он же вице-президент) — 1
министров — 15
Администрация президента — 500 человек.
Отдельного аппарата правительства нет
Население — 328 миллионов человек
ВВП — 21 триллион долларов
Нет никаких «федеральных округов» и полпредств.
И президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия».
И ведь справляются как-то…
Борис Вишневский, Telegram