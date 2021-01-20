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Павел Северинец: Бог пробудил белорусов и верю, что народ теперь не заснет

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  • 20.01.2021, 11:24
  • 1,514
Павел Северинец: Бог пробудил белорусов и верю, что народ теперь не заснет
Павел Северинец
Фото: «Радыё Свабода»

Вдохновляющие слова от политзаключенного.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал письмо от политзаключенного, одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Северинца.

«Очень приятно получать такие письма, где люди вспоминают родное. Бог пробудил белорусов и верю, что народ теперь не заснет», — пишет Павел Северинец.

К слову, вы также можете написать письмо Павлу Северинцу.

Адрес для писем: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2

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