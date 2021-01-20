Павел Северинец: Бог пробудил белорусов и верю, что народ теперь не заснет

Павел Северинец: Бог пробудил белорусов и верю, что народ теперь не заснет2
- 20.01.2021, 11:24
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Вдохновляющие слова от политзаключенного.
Telegram-канал «Баста!» опубликовал письмо от политзаключенного, одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Северинца.
«Очень приятно получать такие письма, где люди вспоминают родное. Бог пробудил белорусов и верю, что народ теперь не заснет», — пишет Павел Северинец.
К слову, вы также можете написать письмо Павлу Северинцу.
Адрес для писем: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2
Свободу белорусским героям!