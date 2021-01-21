Израильские медики предложили новое лекарство от болезни Паркинсона 21.01.2021, 11:11

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Исследование провели в Университете Бен-Гуриона.

Исследователи из Университета Бен-Гуриона в Израиле обнаружили, что белок BMP5/7 может использоваться, чтобы замедлить или остановить прогрессирование болезни Паркинсона, сообщает nv.ua.

Исследования пока проводились только на мышах, но лечение при помощи BMP5 / 7 уже называют «многообещающим».

Болезнь Паркинсона, которой страдают более одного миллиона человек в США и 10 миллионов человек во всем мире, вызывает тремор и серьезные двигательные нарушения из-за прогрессирующей дегенерации клеток мозга, продуцирующих дофамин.

Считается, что белок «альфа-синуклеин», присутствующий во всем человеческом мозге, неправильно складывается и образует токсичные скопления в этих клетках, что и вызывает заболевание.

Хотя современные методы лечения болезни Паркинсона улучшают симптомы, они неэффективны на поздних стадиях заболевания и, к сожалению, не замедляют и не излечивают болезнь.

Доктор Клод Бродски, глава лаборатории молекулярной неврологии Университета Бен-Гуриона, обнаружил, что передача сигналов BMP5 / 7 в нейронах значительно снижена в клетках мозга, продуцирующих дофамин, что может способствовать развитию болезни Паркинсона.

«Действительно, мы обнаружили, что лечение BMP5 / 7 может на модели мышей с болезнью Паркинсона эффективно предотвращать нарушения движений и обращать вспять потерю продуцирующих дофамин клеток мозга», — говорит доктор Бродски.

«Эти результаты очень многообещающие, поскольку они предполагают, что BMP5 / 7 может замедлить или остановить прогрессирование болезни Паркинсона. В настоящее время мы сосредоточили все наши усилия на приближении нашего открытия к клиническому применению», — отметили авторы работы.

Доктор Галит Мазуз Перлмутер, старший вице-президент по развитию бизнеса биофармацевтики BGN Technologies, отмечает: «Существует огромная потребность в новых методах лечения болезни Паркинсона, особенно на поздних стадиях болезни. Сейчас мы ищем отраслевого партнера для дальнейшей разработки этого патентованного изобретения».

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