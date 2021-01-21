Стачком «Беларуськалия» призвал норвежскую компанию Yara разорвать контракт с их предприятием 4 21.01.2021, 11:19

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Фото: «Радыё Свабода»

Бастующие записали видеообращение.

Члены стачкома «Беларуськалия» записали видеообращение к руководству норвежской компании Yara, которая покупает белорусский калий. В обращении они призвали разорвать контракт с предприятием ввиду многочисленных фактов нарушения прав трудящихся, сообщает «Радыё Свабода».

«Ваш визит в Беларусь в сентябре текущего года подарил уверенность шахтерам в правильности своей трудовой и гражданской позиции. С момента нашей встречи прошло долгих четыре месяца. Количество участников стачки за это время увеличилось практически в пять раз, несмотря на продолжающиеся все это время недобросовестное поведение и репрессии со стороны руководства «Беларуськалия» в отношении в том числе членов стачки».

По словам заявителей, диалог между руководством и стачкомом «Беларуськалия» так и не состоялся. «Упущенное время и поведение руководства нашего предприятия указывает на то, что данный диалог невозможен. В сложившейся ситуации всеобщая стачка неизбежна. Продукция «Беларуськалия» создана не только потом и мозолями, но и кровью безмолвных рабов — рабочих, чьи права нарушены! Вы все еще намерены покупать продукцию, полученную таким путем?» — пишут шахтеры.

Стачком, подчеркивают они, не вправе указывать компании Yara заключать или нет контракт с «Беларуськалием». В то же время стачком заявляет, что «права мирных граждан, рабочих «Беларуськалия» нарушаются по сей день, иногда эти нарушения стоят жизни, и если компания Yara соблюдает этические принципы собственного кодекса поведения с бизнес-партнерами, то разрыв контракта — это вопрос чести компании».

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