закрыть
21 января 2021, четверг, 22:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Витебск поддержал политзаключенных

  • 21.01.2021, 20:17
  • 1,145
Витебск поддержал политзаключенных

Фотофакт.

Витебск район Титова требует свободы блогера Игоря Лосика и других политических заключенных.

Игорь Лосик голодает уже 38 дней.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин
Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут