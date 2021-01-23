«Если так дальше пойдет, то завтра они откажутся выплачивать белорусам пенсии» 17 23.01.2021, 14:53

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Эксперт жестко ответил на заявление Таракана.

На днях Лукашенко заявил, что пандемия побуждает перенести некоторые социальные проекты, «которые завтра не дадут денег», сообщает «Брестская газета».

«Разве парк надо благоустраивать за бюджетные средства? А где инициативный способ работы? А главное: благоустройство парка — это актуально сегодня с учетом обстановки, сложившейся в мире? Думаю, что нет», – такое заявление сделал Лукашенко на совещании с руководством Совмина 21 января.

Председатель Брестской областной организации Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский считает, что этим заявлением Лукашенко дает прямой посыл всем областным и местным органам власти: денег ни на какое благоустройство больше нет.

«Мы знаем, что наша система работает не по закону, а в соответствии с указаниями вышестоящего начальника. Теперь, получается, местные власти будут игнорировать законодательство, которое касается любого благоустройства, в том числе зеленых зон», – считает Масловский.

Глава организации «За свой город» отмечает, что города значительно выросли, в том числе и Брест, а лесопарковых зон, рекреационных мест очень мало, новых не создается. Местные власти и раньше периодически отвечали, что на это нет денег. А после таких совещаний, считает он, ситуация только ухудшится: когда люди будут требовать соблюдения их права на здоровую, безопасную окружающую среду, власть ответит, что у них другие приоритеты.

«Да, сейчас пандемия. Но, отслеживая мировые новости, я нигде не видел подобных заявлений. Наоборот, в большинстве государств даже бизнесу оказывается многомиллиардная помощь, – говорит Игорь Масловский. – И вообще, за какие еще средства может быть благоустроен парк, как не за бюджетные? Это общегородская территория. Если у государства нет денег, то у кого они должны быть?»

Он подчеркивает, что документы, подписанные «А. Лукашенко», та же Директива №2, вступают в противоречие с его устными напутствиями, какие мы слышали 21 января.

По поводу того, что социальные проекты «не дадут денег», Масловский говорит следующее: «Социальные проекты в принципе не приносят прибыли. Это был бы парадокс. Школы тоже не приносят. Давайте и их закроем. Если так дальше пойдет, то завтра власти откажутся выплачивать пенсии. Это тоже социальная программа».

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