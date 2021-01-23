«Мне не нравится эта власть, и я не хочу ее финансировать» 23.01.2021, 21:27

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Как с карточки жителя Могилева сняли всю зарплату.

20 января на зарплатную карточку Олега Аксенова пришли 262 рубля зарплаты. Именно столько он получает, как досмотрщик жилого комплекса. Уже через пару минут после зачисления вся сумма была снята со счета. Когда Олег обратился в «Альфа-банк», обслуживающий его счет, ему объяснили, что списание денег произошло по запросу судебных исполнителей, передает «Белсат».

18 сентября суд Ленинского района Могилева оштрафовал Олега Аксенова за участие в мирном митинге протеста 23 августа и присудил ему штраф в размере 30 б. в – 810 рублей. Правда, в судебном постановлении судья Елена Литвина забыла отметить размер штрафа. На что областной суд 8 декабря не обратил никакого внимания и оставил решение действительным. До 8 января у Олега Аксенова было время на добровольную оплату штрафа, но он не сделал этого принципиально.

«Я не считаю себе виновным и поэтому добровольно не оплачивал штраф по ст. 23.34 КоАП. Наша Конституция позволяет людям собираться на мирные собрания, и права человека это тоже позволяют. Я знаю, что эти деньги государство пустит на финансирование ОМОНа и других силовых структур. А мне не нравится их работа. Вообще мне не нравятся эти власти, и я не хочу их финансировать», – прокомментировал Аксенов.

Олег Аксенов известен как координатор Белорусской христианской демократии в Могилевской области. Он утверждает, что за ним пристально следит КГБ и поэтому ему трудно найти себе хоть какую работу.

«Только я устроюсь на новую работу – и уже через пару месяцев мне говорят: «Извините, но Вы нам не подходите». Единственное место, где мне удалось задержаться, – это работа в жилом комплексе. Да, зарплата здесь не большая, но хоть какая», – говорит Олег.

Аксенов был очень возмущен, когда с его счета в «Альфа-банке» списали полностью всю зарплату. Причем так быстро, что если бы хотел – не успел бы снять денег. Олег не понимает, как могли снять всю зарплату – чем сейчас ему платить за коммуналку, за что покупать еду? Он полагал, что деньги с него будут взимать в любом случае, но рассчитывал, что будут высчитывать из зарплаты определенный процент.

В «Альфа-банке» Олегу Аксенову объяснили, что с 1 января 2020 года заработала автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств. Она была разработана согласно приказу президента от 16.10.2018 года для упрощения процедуры взыскания денежных обязательств.

Если говорить проще, то автоматизированная система исполнения денежных обязательств позволяет судебным исполнителям искать деньги неплатежей во всех банках и взыскивать займы с их счетов. Так оно и произошло в ситуации с Аксеновым. Но Олег все равно обратился за разъяснениями в отдел судебного исполнения Ленинского района. Правда, там ему не смогли прокомментировать ситуацию и предложили написать обращение.

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