Новое бесстрашие 1 23.01.2021, 22:13

Впереди Россию ждет много неожиданного и интересного.

23 января. С Пушкинской — первые впечатления: новое бесстрашие, пишет журналист-международник Аркадий Дубнов.

Безусловно, только на площади не меньше 10 тысяч, сужу по опыту прошлых лет. Подавляющее большинство — молодежь 30. Родившихся при Сталине и Хрущеве — почти не видно.

Оттого, очевидно, не чувствуется напряжения и не видно страха на лицах.

Такое новое бесстрашие. Не исключаю, что по всей Москве могло выйти сегодня до 50 тысяч людей.

Похоже ментам, омоновцам, «космонавтам» и прочей силовой челяди власти с сегодняшнего дня придётся иметь дело с ещё одним, — открыто презирающим разнообразных и вороватых путинских, дворцовых и кремлевских, — поколением вовсе свободных от выученной беспомощности быстро взрослеющих мальчиков и девочек.

При этом никакой агрессии с их стороны по отношению к мундирам, выглядевшими какими-то усталыми уже с самого начала. А их ещё и снежками расстреливали…

Впереди, конечно, много кремлевской жести и гэбэшный мерзости от властного старичья, но много и неожиданно интересного.

Я так думаю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».