«Врачи дают 1%, что выживет» 2 25.01.2021, 13:26

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Минчанин, совершивший акт самосожжения на площади Независимости, в крайне тяжелом состоянии.

35-летний минчанин Павел Баньковский, который совершил акт самосожжения на площади Независимости 22 января, остается в крайне тяжелом состоянии.

Как пишет nn.by, oб этом сообщило Министерство Здравоохранения:

«Состояние пострадавшего на площади Независимости человека по-прежнему крайне тяжёлое. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести — до 72 процентов. Проводятся все необходимые мероприятия по лечению».

«Он в критическом состоянии, в искусственной коме. Мы верим в чудо. Но врачи дают 1 процент», — сообщила бывшая супруга Павла.

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