«Не хочу лгать и учить лжи учеников» 1 25.01.2021, 19:57

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Антон Гришкевич (справа) с художником Алесем Пушкиным

Фото: facebook.com

В Витебске к забастовке присоединился режиссер и педагог.

В Витебске 25 января к общенациональной забастовке присоединился театральный режиссер и педагог Антон Гришкевич. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. Витеблянин требует отставки Лукашенко и освобождения политзаключенных, пишет «Віцебская вясна».

Антон Гришкевич около 4 лет работает преподавателем в Витебском государственном колледже культуры и искусств.

— Я больше не могу делать вид, что ничего не происходит. Я не хочу быть частью этой системы. Педагог не может абстрагироваться от насилия и несправедливости, происходящих вокруг. Я не хочу лгать и учить лжи своих учеников, — сказал Антон Гришкевич в видеообращении.

В своем заявлении преподаватель сообщает, что с 25 января присоединяется к общенациональной забастовке. Он требует отставки Александра Лукашенко, освобождения всех политзаключенных, прекращения насилия со стороны МВД против мирных людей, расследования всех преступлений против народа.

Антон Гришкевич пояснил правозащитникам, что у него «давно накипело», но нужно было дотянуть с забастовкой до сессии: «Нельзя было бросить студентов посреди учебного процесса».

Последней каплей стал коронавирус, которым преподаватель заразился, как он утверждает, в колледже:

— Я чуть не умер, заразил всю семью. А в колледже устраивали безвкусное попсовое шоу. И это тоже стало толчком, — сказал Антон Гришкевич.

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