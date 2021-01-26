«Условия службы в части, где застрелился солдат с БелАЭС, хуже, чем в тюрьме» 26.01.2021, 9:44

Иллюстрационное фото

Погибший служил всего лишь третий месяц.

Условия службы в части, где застрелился солдат, хуже, чем в тюрьме. Об этом телеграм-каналу nexta_tv сообщил источник из части. Погибший солдат служил всего лишь третий месяц. Во время суицида им было произведено три выстрела. Пока неизвестно, с чем именно это связано. Возможно, у автомата был установлен режим стрельбы очередью, либо 2 выстрела были в воздух.

Вероятнее всего, причиной произошедшего стали невыносимые условия службы в части 7434 внутренних войск МВД. Солдаты сообщают, что руководство игнорирует всякие нормативы, связанные с отдыхом для служащих. Не соблюдаются графики караулов и нормы сна (срочники топчут наряды по несколько суток без отдыха и нормального сна). Посещения и увольнительные уже год как отменены: никаких передач, поездок домой, встреч с родственниками и прочего, что положено каждому служащему по закону. Тех, кого давно должны были отправить в отпуск, кормят обещаниями. А недавно командование вовсе ошарашило солдат риторическим вопросом: «А зачем вам этот отпуск нужен?».

Моральный дух солдат на крайне низком уровне — из-за таких условий в подавленном состоянии даже те, кому осталось служить недолго. Что уж говорить про новый призыв, который осознает свои перспективы на 1,5 года застрять в условиях, которые чем-то даже хуже тюремных. Сами солдаты боятся руководства и не хотят никуда писать об этих нарушениях.

Также сообщается, что на прошлой неделе в часть приезжала проверка из высокопоставленных офицеров МВД и ВВ, что привело к еще большей нагрузке на срочников.

Войсковая часть 7434 внутренних войск МВД открылась в Островецком районе в 2017 году. Ее задачей была поставлена защита БелАЭС и сопровождение стратегических грузов.

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