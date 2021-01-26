По белорусскому бизнесу ударили тремя кувалдами 2 26.01.2021, 11:46

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Предприниматели оценили ситуацию в стране.

С какими основными проблемами столкнулся белорусский бизнес за последнее время?

На этот и другие вопросы в интервью газете «Белорусы и рынок» ответил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов.

— Как вы получаете информацию о текущем состоянии бизнеса?

— Главным образом путем опросов, в ходе которых изучаем микро-, малые и средние предприятия с числом работающих до 250 человек. Их проблемы отчасти распространяются и на крупные компании: разница между предприятиями, где работает 250 и 260 человек, невелика. Конечно, на предприятиях с количеством работающих более тысячи человек ситуация может отличаться. Однако сегодня сложности для малого, среднего и крупного бизнеса схожи: падение спроса на внутреннем рынке, нестабильность курса белорусского рубля, проблемы с ликвидностью.

— Какие главные факторы воздействуют на бизнес сегодня?

— Когда мы входили в 2011 или 2015 годы, бизнес также получал определенные негативные сигналы. Однако тогда риски для многих не были такими очевидными, в основном о них говорили специалисты, а для большинства граждан и даже предпринимателей шоки стали неожиданностью. Сегодня риски очевидны широкому кругу людей, не только бизнесу. Весной, когда мы начали проводить опросы малых и средних предприятий, были очевидны два риска: пандемия и вызванный ею экономический кризис. Во второй половине года добавились риски, связанные с политической неопределенностью.

В этой ситуации крайне важно качество управления предприятиями. Такой сложный период могут пройти лишь наиболее устойчивые, конкурентоспособные и проактивные компании. Многие из тех бизнесов, которые и до кризиса находились на грани выживания, уже свернули или сворачивают свою деятельность. Компании с высоким качеством управления еще на входе в кризис стали адаптировать свою деятельность к изменившимся условиям и готовиться к будущим вызовам. Режим выживания в этот сложный год наглядно продемонстрировал важность управленческих компетенций. Белорусский бизнес и раньше был натренирован на кризисах, а этот год стал еще одним дополнительным фильтром для предприятий. Те, кто его проскочил, должны в будущем стать драйверами восстановительного роста. Правда, пока трудно понять, когда такой рост наступит.

— Какие конкретно компетенции имеются в виду, когда речь идет о качестве управления?

— Речь идет о высоком уровне менеджмента на предприятиях в целом, который в каждой конкретной ситуации может выражаться по-разному. Кто-то смотрит на новые рынки и видит новые возможности, кто-то понимает, как управлять финансами, чтобы не возникало проблем с ликвидностью, кто-то предвидит риски и заранее предпринимает меры для их минимизации, кто-то понимает, как организовать работу персонала, оптимизировать его численность и функции. Если компания небольшая, можно говорить о личных талантах и компетенциях одного или двух руководителей. Если речь идет о предприятии, где работает 100—250 человек, то здесь уже важно, как выстроена система управления и насколько хороши компетенции всей управленческой команды.

В этом году бизнес стал искать и находит новые ниши, модели и форматы работы. И это положительный сигнал. Несмотря на то что ввиду неопределенности ситуации инвестиции поставлены на паузу, бизнес настроен на поиск новых возможностей, которые можно реализовать без больших затрат. В первую очередь мы видим это в таких отраслях, как IT, профессиональная научно-техническая деятельность, образование. Конечно, есть и такие отрасли, где в силу специфики непросто найти новые решения и возможности даже при высоком качестве человеческого капитала. К примеру, транспортным компаниям трудно найти и предложить что-то новое, что могло бы помочь нивелировать шоки.

— Часто приходится слышать от бизнес-тренеров, что кризис — это время возможностей. Может ли нынешний кризис рассматриваться как время возможностей?

— В ноябре мы проводили опрос предприятий малого и среднего бизнеса и спрашивали об ожидаемом влиянии второй волны пандемии. Один из вариантов ответов был примерно такой: «По сравнению с первой волной предприятие упрочило свои позиции благодаря эффективным решениям и внедрению новых технологий и из второй волны эпидемии тоже ожидает извлечь выгоду». Этот вариант ответа не выбрал ни один из 400 респондентов, то есть среди участников опроса не было ни одной компании, которая смогла использовать возможности в первую волну пандемии. Отвечая на этот вопрос, руководители почти 40 % предприятий высказали мнение, что влияние второй волны будет аналогично первой. Можно предположить, что эти предприятия отработали определенные инструменты и примерно знают, к чему готовиться. А вот второй по популярности ответ (его выбрали 37 % опрошенных) несет негативный прогноз: что вторая волна будет хуже первой и даже может их добить.

Поэтому я бы не говорил так смело, что в текущем кризисе кто-то может выиграть и отодвинуть конкурентов, но, возможно, для этого уже был заложен определенный фундамент на будущее. Из-за общего негативного фона и высокой неопределенности вкладывать деньги в развитие пока нецелесообразно. Бизнес думает о том, чтобы оставаться хотя бы на нынешнем уровне, не говоря уже о возврате к уровню начала 2020 года, и ожидать разрешения эпидемической и общественно-политической ситуации.

— Через какие каналы общественно-политическая ситуация влияет на бизнес, почему этот вопрос для предпринимателей сегодня важен?

— Даже если бизнес не интересует, каким образом управляется страна, ему не может быть безразлично, как это управление отражается на экономике, например на доступе нашей страны и банков к внешним заимствованиям. Или, допустим, возможна макроэкономическая нестабильность и, как следствие, более высокие ставки по кредитам, ограничения на валютном рынке, влияние курсовых разниц.

Важно и то, что бизнесу не всегда легко прогнозировать, как политические риски могут реализоваться в экономике. И даже осознание такого рода рисков не означает, что у компании есть возможность подготовиться к их наступлению. Мы с коллегами недавно проводили встречу с собственниками компаний, и те пытались выяснить, какие однозначные триггеры могли бы указать на необратимое ухудшение ситуации в экономике. Но, к сожалению, таких однозначных триггеров быть не может, слишком много факторов влияет на ситуацию. Можно пытаться минимизировать очевидные риски, но всю свою дорогу соломкой не выстелешь.

— Как настроен бизнес по отношению к двум другим составляющим кризиса — экономической и эпидемической?

— Во всех наших опросах одним из самых серьезных препятствий для деятельности бизнеса было падение внутреннего спроса как со стороны населения, так и со стороны предприятий. Ожидания снижения покупательной способности сохраняются и сейчас. По ощущениям бизнеса, восстановление экономики не будет быстрым, предприниматели готовятся скорее к тому, что экономика будет падать.

Что касается рисков, связанных с эпидемической ситуацией, то когда мы проводили опрос в ноябре, еще не было информации о скором начале массовой вакцинации, которая может существенно снизить влияние пандемии. Хочется надеяться, что Беларусь не останется в стороне от массовой вакцинации. Бизнес рассчитывает, что с улучшением эпидемической ситуации рынки будут возвращаться к докризисному состоянию.

Но пока суть ситуации остается прежней: нынешний кризис ударил по бизнесу тремя кувалдами — эпидемической, экономической и политической. Влияние мер поддержки весьма ограничено, а недавние изменения в Налоговом кодексе, сокращение льгот для ПВТ являются сигналом не только для иностранных инвесторов, но и для местного бизнеса. Предприниматели наблюдают за ситуацией и понимают, что думать о развитии преждевременно.

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