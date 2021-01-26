Ученые: Мозг музыкантов оказался более развит, чем у обычных людей 1 26.01.2021, 14:32

фото: dailyrock.ru

Дело в сильных структурных и функциональных связях.

Годы подготовки серьезно влияют на мозг музыкантов. Особенно выделяются люди, обладающие абсолютным слухом. Нейробиологи, психологи и музыковеды стремились выяснить, как именно музыкальность, особенно абсолютный слух, отражается на развитии. Предыдущие исследования давали противоречивые результаты: всему виной — небольшая выборка, пишет сайт Naked science.

Теперь команда из Американского общества нейронаук провела исследование с самой большой выборкой музыкантов и немузыкантов: в эксперименте участвовали 153 человека. Ученые сравнили мозг профессиональных музыкантов, некоторые из которых имеют абсолютный слух, с «обычными» людьми. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Neuroscience.

В мозгу обоих типов музыкантов обнаружили более сильные функциональные связи — синхронизированную активность областей этого органа — в слуховых областях обоих полушарий. Музыканты также имели более сильные связи в белом веществе между слуховыми областями и долями, вовлеченными в различные типы высокоуровневой обработки.

При этом специалисты не выявили весомых различий между мозгом музыкантов с абсолютным слухом и без. Ученые предполагают, что он все же влияет на нейронные связи, но более тонко и незаметно. Требуются куда большие выборки или масштабные эксперименты, включающие решение задач.

Кроме того, у музыкантов, начавших заниматься в раннем возрасте, были более сильные структурные связи, чем у тех, кто приступил к этому поздно. Также долгое обучение музыке повлияло на устойчивые изменения в крупномасштабных мозговых сетях.

Результаты показали, что музыкальный опыт формирует функциональные и структурные сети головного мозга, особенно в детстве. К тому же, они установили, как музыкальные навыки отражаются в нашем мозге. В будущих исследованиях команда предложила исследовать более незаметные эффекты занятий музыкой и абсолютного слуха.

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