Российский политолог: Выглядит Лукашенко весьма бледно 5 26.01.2021, 15:21

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Фото: ТАСС

Пример белорусов очень сильно вдохновляет людей в РФ.

Белорусский сценарий массового террора — опасный путь для России и вряд ли российские власти на него согласятся, считает российский политолог и общественный деятель Федор Крашенинников.

— То, что для Путина этот год не будет простым, то, что протест показал, насколько силен раскол в обществе, насколько молодые граждане России отличаются в своих взглядах на Путина от пожилых, — это, конечно, уже не спрятать обратно. С этим придется жить и с этим власть будет бороться, — заявил политолог в эфире «Маланка Медиа».

Он уверен, что для подавления протестов российские силовики лишь частично позаимствуют «белорусские методы».

— Безнаказанность и определенная отмороженность белорусских силовиков связана как раз с тем, что за спиной Лукашенко стоит Путин и Россия. Поэтому они так себя ведут. За спиной России никто не стоит, и довести ситуацию у нас до белорусского сценария Путин, конечно, не хочет. Ему страшно, потому что на помощь Лукашенко придет Путин, а кто придет на помощь Путину?

Они ищут варианты и один из них — это арестовать организаторов протеста. То есть они считают, что люди выходят на протест, потому что кто-то конкретно ходит и силком или уговором, или за деньги выгоняет их.

Соответственно, если его нейтрализовать, то никакого протеста не будет. У них есть такая теория. Они ее проверяли в эти выходные, нейтрализовали соратников Навального и думали, никто не выйдет. Но, как мы видим, это не сильно помогло.

Белорусский сценарий ведь предполагает не только репрессии против организаторов, но и массовый хапун людей на улицах с избиением в милицейских учреждениях.

Пока в России такого нет, чтобы людей массово хватали и везли в какие-то «окрестины» и там их пытали. На такое они пока еще не готовы, не решаются, потому что это опасный путь, и они это понимают.

Тем более, что обвалить ситуацию в сплошное чистое насилие, как мы видим в Беларуси, не помогает. Там люди снова и снова выходят протестовать, и выглядит Лукашенко весьма бледно.

Надо еще понимать, что Лукашенко свои выборы закончил, а у Путина в этом году выборы в Госдуму, и ему надо их как-то проводить. Если к осени ситуация ухудшится, то какие уж тут выборы.

Я думаю, что Путин очень сильно хочет закончить всю эту историю как можно быстрее, чтобы к выборам все было спокойнее. И они будут пытаться искать для этого все варианты, в том числе и кнутом, и пряником. Но по силовому белорусскому сценарию не пойдут, потому что они этого сами бояться и не очень к этому готовы.

Беларусь не очень большая страна, по сравнению с Россией. Попробуйте одновременно устроить массовый террор в 122 населенных пунктах! Для этого надо иметь совершенно другие карательные органы, которых, к счастью, у Путина нет и не будет, — отметил Крашенинников.

Несмотря на разные линии поведения властей, по его мнению, протесты в двух странах, если они продолжатся синхронно, еще больше сблизят наши народы.

— Мы видели, что люди в Хабаровске вдохновлялись белорусами, а белорусы слали привет Хабаровску. Субботняя акция в России была встречена с большим понимание народом Беларуси.

Белорусы очень хорошо понимают нас. Я всегда говорю, что в Европе есть два народа, которые сейчас ближе друг к другу как никогда — это русские и белорусы. Потому что это два народа, живущих в условиях совершенно омерзительных диктатур, которые не идут ни в какое сравнение по своей коварности даже с тем, что пытался в Украине сделать Янукович.

Протест против таких режимов — это совсем не то, что протест против Януковича, когда были оппозиционные каналы, оппозиционные депутаты Рады, оппозиционные областные администрации, оппозиционные олигархи. Ни в России, ни в Беларуси ничего этого нет, и ситуация с протестом гораздо более тяжелая и опасная, чем это было в Украине и в других странах.

Люди подвергаются большему риску. Пример белорусов очень сильно вдохновляет людей в России, потому что они видят, что можно сопротивляться даже в такой тяжелой ситуации после почти 30 лет ужасного лукашенковского безумия. Ну, а белорусы вдохновляются, когда видят, что в России, под этим свинцовым путинским небом, люди пытаются что-то делать, пытаются сопротивляться.

Я надеюсь, что два наших народа, два наших протеста, они будут идти рядом, и в этом смысле мы друг другу гораздо ближе. Потому что народы сближают не церемонии по случаю Дня Победы, а взаимопонимание на более глубоком уровне — то, что мы сейчас наблюдаем, — говорит публицист.

Именно синхронность протестов, считает он, может стать роковой для правителей двух стран.

— С одной стороны, Путин сейчас на себе ощущает то, что испытывает Лукашенко, ему все это не нравится, и теоретически он может сказать «раз так — будем помогать Лукашенко сильнее и дадим ему еще больше денег».

С другой стороны, если ситуация в России будет ухудшаться и становится еще тяжелее для Путина, то вполне может быть, что он плюнет на Лукашенко, и скажет «своих проблем много, только тебя не хватало».

Все зависит от того, как будет развиваться ситуация и в России, и в Беларуси. Если режим Лукашенко начнет рушиться, а в это время в России будут свои собственные протесты, то Путину, конечно, будет не до Лукашенко, он будет спасать себя, — уверен Крашенинников.

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