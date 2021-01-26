Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский задержан по делу о «массовых беспорядках»2
- 26.01.2021, 18:05
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В его квартире прошел обыск.
Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский задержан ГУБОПиК по уголовному делу о «массовых беспорядках» (ст. 293 УК).
В ходе обыска в квартире была изъята компьютерная техника, телефоны, бчб-символика, наклейки и баллончики с краской.
Напомним, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский был задержан 22 января.