Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский задержан по делу о «массовых беспорядках» 2 26.01.2021, 18:05

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Максим Винярский

Фото: "Новы Час"

В его квартире прошел обыск.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский задержан ГУБОПиК по уголовному делу о «массовых беспорядках» (ст. 293 УК).

В ходе обыска в квартире была изъята компьютерная техника, телефоны, бчб-символика, наклейки и баллончики с краской.

Напомним, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский был задержан 22 января.

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