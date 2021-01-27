Уйти в прорыв и там остаться 4 Владимир Халип

27.01.2021, 8:23

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Владимир Халип

Профессор Преображенский дал четкое обоснование этому своеобразному явлению.

Страна с бессменной властью уверенно вступила в зону бедствия. Так что же внезапно тут стряслось? Да ничего особенного. Просто выпал снег. И январь почти готов уступить дорогу февралю. Ни того, ни другого, судя по всему, на вершине вертикали никто не ждал. Совсем иные проблемы в эти дни занимали руководство.

Год начался почти волшебно. И еще тринадцатого все было так чудесно. Гремела музыка. Шампанское лилось рекой. Резвые щебетуньи, зажав в углу недоизбранного, наперебой предлагали пуститься с ними в пляс. И радостно было за страну победившего пофигизма, которая могла себе позволить так весело и беззаботно встречать еще и старый новый год. В ближайшей перспективе уже мерещились грандиозные вехи нашего особого пути – 23 февраля, 8 марта. А далее в туманной мгле привычные парады, фейерверки

И вот среди этой январской кутерьмы - вдруг бац!..

Еще неделя не прошла со дня разухабистого бала, как рвануло где-то в Орше. Гейзер из-под земли. Кипяток рекой. Клубы пара. И это не какая-то там квартира, подъезд или даже многоквартирный дом. Почти половина Орши осталась без горячей воды и тепла. И мгновенно пошли потоком духоподъемные репортажи с места событий – в жизни всегда есть место подвигу.

«Ремонтные бригады Минских теплосетей оперативно приступили к устранению повреждения на тепломагистрали»,- соловьем заливался бодрый коммунхозовский телеграм-канал. Позвольте, авария в Орше. Так причем тут Минские теплосети – они руку помощи издалека оршанцам протянули?

Куда там!

Просто шарахнуло еще и в Минске. Почти синхронно – в тот же день. На Юго-Западе, в Малиновке и Михалово. Появился даже список, в котором помечены 16 улиц трех микрорайонов и названы номера домов, оставшихся без горячей воды и отопления. А потому сразу две бригады были брошены в прорыв. Это наша давняя, еще советская традиция.

Разгильдяйство вождей и прочих начальников разного ранга всегда на выходе предусматривает подвиг.

Не прошло и суток, а трещины и дырки надежно заварили. Злополучные трубы засыпали и траншеи заровняли. Неприятное это происшествие, возможно, не оставило бы даже и следа. Все же понимают – ударили морозы. Внезапно и коварно. До двадцати и ниже. А следом – оттепель. Так что если кто и виноват, так это стихия.

Чудом было бы пережить всего две аварии в этот зимний месяц. Однако подобные события не обошли и граждан Могилева, Жлобина, Бобруйска, Солигорска, Витебска и прочих городов. Не успели отгрохотать барабаны по случаю победы над стихией, как заявили о своих правах теплотрассы столичного «Горизонта». Там по коридорам вдруг заплясал веселый дождик и потекли бойкие потоки. Причина та же – готовились все лето, да не по той программе. А тут еще такая неожиданность – морозы в январе!

А впрочем, у нас и летом ничуть не лучше. Кто же не помнит эпопею с прорывом чего-то дурно пахнущего в водопровод одного из столичных районов. И вот уже цистерны с питьевой водой. Огромные очереди к ним. Вроде бы ни землетрясения, ни иного катаклизма в окрестностях Минска не было замечено. И вдруг – все признаки стихийного бедствия. Загадка века.

А потом вдобавок еще и Новая Боровая, где просто пропала вдруг вода. По итогам расследования выяснилось, что новехонький вентиль на входе почему-то перекрыл подачу, а вдобавок еще сам себя и расклепал. А когда уже и власть проявила внимание к новой зоне бедствия, и посланная на помощь бригада выстроила четкую шеренгу биотуалетов, вызывающе окрашенных в крамольные цвета, все сомнения попросту отпали. За активное участие в народном сопротивлении жителям этого района просто мстят. Тупо и цинично.

После январской аварии на теплотрассах при обсуждении в чатах возможных ее причин высказывались вроде бы шуточные догадки: а не причастен ли к этим почти странным происшествиям всем известный умелец? Напрямую – едва ли. И даже тот злополучный вентиль из Новой Боровой – не аргумент. Так простодушно давно уже не мстят и счеты не сводят. Но вот в бюджете на 2021 год предусмотрено сокращение расходов на ЖКХ на 23 процента. Почти на четверть. Ничего себе размах! Оказалось, однако, что и это не предел.

На высочайшем совещании правительству было жесточайше рекомендовано сократить количество социальных проектов. Незачем парки благоустраивать за счет бюджета. А вот экипировать спецслужбы по высшему разряду – совсем иное дело. Тут никаких денег не жаль. Кто не видел утренние вторжения карательных колонн в столицу и другие города? Кто еще не понял, во что обходится один такой поход? Каких ассигнований потребовала программа создания режимной гордости – громоздких и устрашающе-нелепых автозаков? И почем сегодня простой моток колючей проволоки?

Денег нет – это для народа. Но даже если их совсем не будет, карательной системы это не коснется. Найдут на чем сэкономить, что урезать или сократить. И начинают такие кампании как правило, с сокращения дворников. Вдруг оказалось этой осенью, что их как бы и нет. Даже листья никто не убирал. А когда коварно выпал первый снег, власть воззвала к гражданам: помогите, утопаем! Даже тротуары в гололедицу песочком некому посыпать. Все коммунальщики брошены в прорыв – срезают ленточки во дворах, выслеживают, за какими окнами ненавистный для отжившей власти стяг. Похоже, к прежним обязанностям никто и не вернется.

Жилищно-коммунальное хозяйство – сфера тонкая и легко ранимая. Она требует постоянного внимания, отменных специалистов и финансовой подпитки. Урезать сгоряча ее бюджет глупо и непростительно. Почти мгновенно начинаются проблемы, последствия которых трудно предсказать. Даже если где-то в эмпиреях вертикали есть объекты особой важности, с позолоченной сантехникой и крутыми наворотами, это сути дела не меняет. Безрассудная власть, посягнувшая на скромное достояние общего пользования, неизбежно приведет страну к разрухе. Исключений история не знает.

Известный всем профессор Преображенский еще на заре самоуверенной советской власти дал четкое обоснование этому своеобразному явлению. Объективно оценив служебное рвение некоего Швондера и его сподвижников, он даже безошибочно предсказал весьма печальный конец своего уютного и некогда престижного дома. А если самоуверенная команда таких энтузиастов вырвется на стратегический простор отдельно взятой страны, о судьбе ее ощипанного ЖКХ думать будет поздно.

Разруха – явление забытое, но в условия вертикального энтузиазма достижимое вполне. Светлое будущее построить можно запросто. Вот только вернуться оттуда уже будет невозможно.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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