Дворцовые тайны: кому достанутся хоромы в Геленджике после Путина 5 Михаил Шевчук, «Сноб»

27.01.2021, 8:41

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фото: Navalny.com

Здесь и может начаться самое интересное.

«Дворец Путина» под Геленджиком, о котором недавно рассказал общественности Алексей Навальный — ну то есть да, о нем было известно уже несколько лет, но все это время он существовал как бы на периферии актуальной повестки и в перечне претензий к Владимиру Путину занимал место во втором десятке, не каждый и вспомнит с ходу, — так вот, дворец сумел поразить с новой силой. Предприятие-то оказалось грандиозного масштаба не только по российским, но, пожалуй, и по мировым меркам.

Просто дворец — вещь в России достаточно обычная. В Петербурге, допустим, компания «Арсенал-недвижимость» (при всем уважении, не первого ряда компания — не «Газпром», не «Роснефть») соорудила компактную копию Воронцовского дворца офисного назначения. Все-таки интересней стеклянных ангаров с вентфасадами. А бизнесмен Сергей Васильев в свое время удивил подражанием Большому Екатерининскому дворцу — ну, тоже уменьшенным, конечно.

Но здесь не то. Здесь размах и претензия. Виноградники, тоннели и подвесные мосты. Пафос и воображение, как сказал бы Венечка Ерофеев. Хотя воображения-то как раз, как говорят сведущие в искусстве люди, немного — нуворишество сплошное, цыганщина. Ведь поскольку все нужно по максимуму сохранять в тайне, нет возможности провести международный конкурс, пригласить по-настоящему топовых архитекторов. Приходится искать малоизвестных, но жаждущих заработать мастеров по знакомству, среди «своих», жертвуя уровнем.

Впрочем, это все, понятное дело, разговоры в пользу бедных. Завидуют люди чужому богатству. И вообще, вы пентхаус Дональда Трампа видели? Ну вот.

Здесь надо оговориться — принадлежность дворца Путину властью отрицается. «Нет, не наше», — отбивается Дмитрий Песков. Наверное, не стоит сразу отказываться и от других версий. Например, сооружение может быть предназначено для коллективного проживания на пенсии всех сразу друзей президента. Эдакий дом престарелых в ультра-премиум сегменте. Перевоплощение кооператива «Озеро» в новой эпохе. Для чего-то там ведь предусмотрено столько спален.

Только не видно в стране другого человека, ради которого можно было бы организовать вот это вот все и с таким уровнем охраны. Дворец — это ведь не какие-то виртуальные «панамские офшоры», которые то ли есть, то ли нет; это материальный объект, он, как ни крути, существует — реально и бесхозно. И если бы он принадлежал кому-то еще, какому-нибудь олигарху — этот кто-то давно бы уже объявился.

Ну есть у советского человека (а Путин человек до мозга костей советский) пунктик по поводу жилплощади, ничего с этим не поделаешь. Такой вывих менталитета. А если растешь в коммуналке с крысами, то тем более невольно начинаешь мечтать, что вот вырастешь — и купишь себе самую-самую большую и красивую квартиру, какую только возможно. Комплексы детства — очень болезненные, их сложно компенсировать. Как говорится, если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас есть «Бентли», то в детстве у тебя все равно не было велосипеда.

Это, наверное, новость-то хорошая. Указывающая на то, что все-таки Владимир Путин не до самого конца намерен в Кремле сидеть. Потому что все это прасковеевское великолепие должно же строиться в расчете на то, чтобы успеть им воспользоваться — хоть сколько-нибудь.

Нетолерантно рассуждать о возрасте, но все-таки — человеку уже 68. И до 2024 года он еще пробудет президентом минимум — вот уже и за 70 перевалило. Когда же, спрашивается, жить? Ведь пока Путин президент, он во дворце вряд ли рискнет появиться. Сразу все понятно станет. А в 90 лет — зачем ледовый дворец? Там уже песком лед сам будешь посыпать, даже если сил хватит на него выехать.

С точки зрения рациональности дворец для личного проживания — идея сомнительная. Не зря человечество в целом отошло от этой практики. Примеры хотя бы Романовых это доказывают — Елизавете Петровне так и не довелось пожить в Зимнем дворце, Петру I — в Стрельнинском, который в итоге через много лет стал Константиновским, а великий князь Михаил Михайлович не заселился в Мало-Михайловский. По разным причинам: кто не дожил, кому пришлось уехать из страны, но многие не дождались окончания строительства. А трагический пример Павла I говорит о том, что можно и дождаться, но особенной радости это уже не успеет принести.

Перед царями такой проблемы не стояло, но в наши дни, если строишь дворец, надо в первую очередь задуматься над тем, кто в нем будет жить после тебя. Потому что здесь и может начаться самое интересное. У нас, извините, иногда за квартирку в хрущевке родственники друг друга загрызть готовы, а тут вон какое богатство, да еще и по документам непонятно чье. Тут право собственности-то еще неизвестно как потом доказывать.

Одних женщин, которым президент что-то должен, если верить всему написанному, набирается порядочное количество, и это мы, может быть, еще не все знаем. Можно, конечно, их заселить во дворец скопом, чтобы они бродили по имению наподобие греческих муз — одна в амфитеатре грустит, другая в чайном домике улун заваривает и так далее, но это будет как-то странно выглядеть. Да и ледовая арена им наверняка никуда не сдалась, разве только в гимнастический зал переделать.

Во-вторых, такое хозяйство еще и содержать нужно, а это головная боль и очень немалые деньги, которые сегодня-то разные теневые казначеи вносят на счета, но есть подозрение, что все обязательства и гарантии здесь неформальны, основаны исключительно на авторитете одного человека и на следующее поколение друзей юности вполне могут уже и не распространяться. Более того, потомки казначеев могут и свои претензии предъявить, и тут уже сам черт ногу сломит — бумаги-то все у них. А может и до того дойти, что какая-нибудь новая власть попросит объяснить, на каких основаниях, собственно, жильцы здесь находятся и каким таким завещанием свои права обоснуют.

Бесконечно ведь скрываться не получится. Кто во дворце объявится, тому и отвечать на вопросы; рано или поздно все узнают, кто врал — Путин или Навальный.

Есть, в общем, риск того, что роскошный, шикарный дворец так никому и не достанется и отдадут его в лучшем случае опять под какое-нибудь инженерное училище, чтобы травой не зарастал (с травой тоже вариант реальный — такая роскошь и для казны накладна будет).

Поэтому лучше всего сразу отписать его на всякий случай Эрмитажу — запасники там богатые, и директору сколько дворцов ни дай, он найдет, подо что их приспособить. Репутация целей будет.

Михаил Шевчук, «Сноб»

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