Amnesty International призвала к международному расследованию пыток в Беларуси 3 27.01.2021, 13:07

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Организация опубликвала доклад о преступлениях лукашистов.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) решительно осудила продолжающиеся уже почти полгода систематические пытки в отношении протестующих в Беларуси.

Людей произвольно задерживают, вынуждают раздеваться, избивают, оставляют без питьевой воды, пищи и медицинской помощи, говорится в новом докладе AI, опубликованном в среду, 27 января.

С начала протестов не менее четырех человек погибли в результате действий белорусских силовиков, отмечается в докладе.

Система правосудия в Беларуси оказалась несостоятельной

Белорусская юстиция используется для того, чтобы наказать пострадавших вместо того, чтобы привлечь к ответственности виновных, указывают правозащитники. "Система правосудия в Беларуси оказалась несостоятельной во всех отношениях, в том что касается уголовного преследования ответственных лиц", - заявила эксперт по Беларуси немецкого отделения AI Йованка Ворнер (Jovanka Worner). По ее мнению, в этой ситуации международное сообщество должно добиться справедливости в отношении мирных протестующих в Беларуси. В частности, необходимо провести расследование большого числа нарушений прав человека, подчеркнула она.

"Жестокое подавление мирных акций протеста и любых форм несогласия в Беларуси продолжается уже несколько месяцев и переходит на новый уровень", - отметила далее Ворнер.

Многочисленные свидетельства нарушений прав человека

В докладе указывается, что доказательствами масштабных нарушений прав человека со стороны правоохранительных органов могут служить многочисленные фотографии, видеоматериалы и свидетельства задержанных, пострадавших и очевидцев. При этом в отношении белорусских силовиков до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела, вместо этого ведутся сотни дел против демонстрантов, заявили правозащитники. При этом с начала протестов было подано более 900 жалоб на жестокое обращение со стороны правоохранителей.

Между тем председатель комитета бундестага по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen) заявила о необходимости призвать к ответственности всех виновных в жестоком обращении с демонстрантами. По ее мнению, ЕС в силу географической близости к Беларуси должен взять на себя часть этой задачи. "Позиция в отношении грубых нарушений прав человека в Беларуси продемонстрирует, созрел ли, наконец, ЕС в качестве игрока на международной арене", - отметила она.

Протесты в Беларуси продолжаются почти полгода

Точное количество задержанных в Беларуси неизвестно. Агентство dpa отмечает, что за прошедшие месяцы в Беларуси были задержаны более 30 тысяч человек, сотни демонстрантов получили ранения. Протесты против фальсификации выборов и полицейского насилия в Беларуси продолжаются уже более 5 месяцев со дня голосования 9 августа 2020 года. При разгоне мирных акций протеста и задержании их участников силовики проявляли крайнюю жестокость.

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