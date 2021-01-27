Медики разработали универсальное антитело к коронавирусу и его «родственникам» 27.01.2021, 13:51

Оно может стать основой для вакцин широкого спектра действия.

Группа ученых из нескольких научно-исследовательских учреждений США, некоммерческих организаций и двух биотехнических фирм заявила о создании универсального антитела, которое эффективно связывается не только с новым коронавирусом, но и с большинством его родственных видов. Как сообщает Naked science, подобные вещества могут стать основой для универсальных вакцин, которые способны защитить от целого ряда вирусов.

Несмотря на то, что ученые уже достигли впечатляющих успехов в создании вакцин, формирующих иммунитет к коронавирусу, их долгосрочная эффективность все еще под вопросом, поскольку вирусы способны быстро мутировать. Большинство уже одобренных вакцин используют в качестве мишени одни и те же части вириона.

Речь идет о специальных структурах на оболочке вирусного капсида, которые отвечают за прикрепление к заражаемой клетке, — receptor binding domain (RBD). Эти области подвержены постоянным мутациям и могут сильно различаться между штаммами даже одного вируса, не говоря уже о родственных видах. Поэтому американские исследователи сфокусировали свои усилия на создании антител, которые могут быть более универсальными.

Путем длительных экспериментов ученым удалось создать несколько кандидатов в антитела широкого спектра - ADG-1, ADG-2 и ADG-3. В результате отбора наиболее эффективным оказалось соединение с кодом ADG-2.

Способность антитела прикрепляться к коронавирусам проверили на культуре мышиных клеток и она оказалась впечатляющей. ADG-2 эффективно соединяется более чем с тремя десятками вариаций SARS-CoV-2. Ученые испытывали перспективное тело на вирионах самых разных штаммов, у которых RBD значительно отличаются. Что наиболее интересно, ADG-2 показал высокую способность прикрепляться и к различным «родственникам» возбудителя COVID-19 — вирусам подсемейства сарбековирусы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».