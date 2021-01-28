Кремль в тупике 4 Эль Мюрид

28.01.2021, 9:28

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Эль Мюрид

Пока хороших ходов для российской власти нет.

В свете всех последних событий власть очень похожа на боксера, который попал в «грогги». То есть, это еще даже не нокаут и не нокдаун, она еще не валяется на полу, но ощутимо «поплыла» и машет во все стороны кулаками, пытаясь то ли удержать равновесие, то ли держать соперника на расстоянии.

Пока хороших ходов за нее нет. Но если противник даст отдышаться и прийти в себя, то картина, конечно, изменится. Поэтому прямо сейчас возник любопытный момент, где на короткое время власть превратилась в объект, вынужденный следовать за событиями, даже не пытаясь как-то ими управлять. Здесь и возникает вопрос уже к противоположной стороне — есть ли у нее понимание происходящего и ресурс, чтобы воспользоваться коротким преимуществом и как минимум нарастить его. Игра на удержание — это заведомый проигрыш, тут работает только наступательная тактика.

Запад, кстати, вполне эту ситуацию ощущает и добавляет свою небольшую лепту — страны «семерки» потребовали (именно потребовали, в довольно однозначных выражениях) освобождения Навального и прекращения репрессий. Вчерашний разговор с Байденом касался тоже этой темы. Но понятно, что Запад на данном этапе готов лишь на моральную поддержку и не более того. Наша пропаганда и высшие чиновники могут сколько угодно рассказывать про зловредных империалистов, раскачивающих подвал, в котором прячется российский президент, но в реальности империалисты предпочитают смотреть со стороны. Что не исключает какой-то негласной поддержки, скажем, в организационном или советническом плане, но принцип «сами, всё сами» здесь ключевой.

Пока можно констатировать, что протесты точно принесли один положительный момент — начинают сворачиваться ограничения, связанные с карантинным террором. Вряд ли это окончательное решение, и скорее всего, их вернут обратно, как только политическая обстановка станет для властей более спокойной. Коронавирус демонстрирует политическую сознательность: когда надо, он сразу признает себя побежденным и дает возможность власти объявить очередную над ним победу. Однако столь же очевидно, что отмена ряда ограничений (не всех) — это реальный ответ на массовость протестов, которые в том числе вызваны усталостью от бесконечных ограничений и возмущением в адрес террора под прикрытием борьбы с незнамо чем.

Другого ответа у власти не просматривается. Особенно это заметно по тупику, в который Кремль попал с Навальным. Выпустить его (пусть и под домашний арест) — это продемонстрировать слабость и вызвать новый всплеск активности. Ужесточить и посадить его по-настоящему — ответ может быть точно таким же. Возможен, конечно, радикальный вариант, как с Тесаком-Марцинкевичем, но тут уши будут торчать слишком явно. Остается надеяться на то, что протест выгорит сам собой. А это и есть объектное положение, когда не ты решаешь, а решают обстоятельства.

Раз так — то сейчас мяч на стороне протестующих. Что бы под этим термином ни понималось. ФБК (признан иностранным агентом в России) Навального сложно назвать организатором протестов, они, скорее, лишь пытаются встроить свою повестку в более сложный и гораздо менее структурированный протест, вызванный целым рядом объективных причин — и усталостью от карантинного террора, и существенным ухудшением жизни, и стремительно падающим доверием к власти. Стоят ли за протестами кто-то, кого мы не видим — возможно. Но еще более возможно, что они будут пытаться использовать их, особенно учитывая совершенно неструктурированный характер протестов. У них сейчас нет никакой повестки вообще — ни позитивной (что как раз-таки вполне нормально), ни негативной — лозунг «Долой» слишком абстрактен, но других пока нет. А значит, всегда можно аккуратно предложить что-то вполне конкретное.

Эль Мюрид, «Фейсбук»

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