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В Петербурге полиция бежит под напором протестующих

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  • 31.01.2021, 14:34
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В Петербурге полиция бежит под напором протестующих

Участники митинга оттеснили карателей с Сенной площади, забросав их снежками.

Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.

На Сенной площади в Петербурге протестующие отбивают своих у ОМОНА и забрасывают карателей снежками, сообщают «Открытые медиа» .

В итоге на Сенной люди оттеснили ОМОН.

Полиция бежит под напором протестующих. Один из карателей достал табельный пистолет. Люди скандируют «Уходи!», передает «Дождь».

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