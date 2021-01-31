В Петербурге полиция бежит под напором протестующих

В Петербурге полиция бежит под напором протестующих5
- 31.01.2021, 14:34
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Участники митинга оттеснили карателей с Сенной площади, забросав их снежками.
Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.
На Сенной площади в Петербурге протестующие отбивают своих у ОМОНА и забрасывают карателей снежками, сообщают «Открытые медиа» .
В итоге на Сенной люди оттеснили ОМОН.
Полиция бежит под напором протестующих. Один из карателей достал табельный пистолет. Люди скандируют «Уходи!», передает «Дождь».
В Питере полицейский достал табельный пистолет на Сенной площади.— MaxRax (@krasivooo) January 31, 2021
Видео: Фонтанка pic.twitter.com/YkQ6vS4kxp