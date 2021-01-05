Запасы воды в Крыму уменьшились почти втрое 5 5.01.2021, 9:37

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В некоторых водохранилищах приток воды вообще отсутствует.

За год запасы воды в Крыму уменьшились почти втрое

В оккупированном Россией Крыму суммарный запас воды к концу прошлого года составил 31,3 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад.

Об этом говорится в обзоре "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" оккупационных властей, сообщает zn.ua.

"Общий суммарный запас воды к концу года составил 31,308 млн куб. м, что на 5, 364 млн куб. м меньше, чем месяц назад и на 61,672 млн меньше, чем год назад", - говорится в обзоре Росгидрометцентра.

Отмечается, что "декабрь и январь - месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года, но в декабре, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор".

К примеру, в бассейнах крымских рек Кучук-Карасу, Черная, Салгир осадков выпало в объеме 12-15% от нормы, в бассейнах рек, расположенных на Южном берегу Крыма, осадков было - 42-50% от нормы, в бассейнах остальных рек - 24-40% от нормы. Незначительным было и количество выпавших осадков в Крымских горах - от 27 до 40% от нормы.

Все это вместе с высокой температурой воздуха не привело к улучшению естественного стока в крымские водохранилища.

"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн куб. м составил: Белогорское – 0,475, Симферопольское – 0,302, Счастливое – 0,108. В Партизанское и Чернореченское водохранилища приток воды отсутствовал", - говорится в отчете.

Ранее самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что строительство опреснительной установки на оккупированном полуострове начнется 1 января 2021 году и продлится около 15 месяцев.

Также президент РФ Владимир Путин заявлял, что в оккупированном Крыму много запасов пресной воды, поиском которой никто не занимался, при этом он уверен, что воду можно найти под Азовским морем. При этом он подчеркнул, что опреснять морскую воду очень дорого для оккупантов.

Как сообщалось, оккупанты Крыма планируют решить проблему водоснабжения полуострова за счет бурения скважин. Такие действия приведут к усугублению проблемы засоления почв, существенно обострившейся с приходом на полуостров россиян.

В апреле 2021 года оккупанты планируют запустить водопровод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя. Чтобы наполнить водохранилище, бурильщики «Крымгеологии» пробурили три скважины, до весны следующего года планируется пробурить еще пять.

Напомним, Россия ратует за возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, перекрытому с начала аннексии полуострова в 2014 году. Оккупанты используют разные манипуляции и пропаганду: от обвинения Украины в «перекрытии Днепра» до заявлений о «гуманитарной катастрофе в Крыму».

В свою очередь Украина настаивает на том, что пока полуостров находится под российской оккупацией, поставки воды туда невозможны. Населению природных запасов на полуострове хватает, а «спонсировать» милитаризацию Крыма Россией Украина не будет.

Украина не перекрывала никаких природных водотоков или рек, а лишь приостановила поставки воды по каналу, построенному для ускоренного развития экономики и сельского хозяйства полуострова. Кроме того, Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны обязывает именно оккупанта обеспечивать жителей оккупированных территорий водой и всем необходимым.

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