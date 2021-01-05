У диктатора отобрали любимую «игрушку»? 7 5.01.2021, 13:38

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Фото: БЕЛТА

В списке международных спортивных мероприятий на 2021 год отсутствует чемпионат мира по хоккею.

В списке международных спортивных мероприятий на 2021 год, опубликованных на национальном правовом портале, чемпионата мира по хоккею – нет. Это заметил телеграм-канал «НЕХТА».

Уже почти наверняка можно сказать, что чемпионат мира по хоккею-2021, который в конце мая должны были принять Минск и Рига, будет перенесен в другую страну. По всей видимости, именно с переносом связан запланированный визит главы IIHF Рене Фазеля в Минск.

Наиболее вероятным кандидатом на проведения турнира называют Россию.

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