Футболистки «Минска» ушли в знак солидарности с уволенным тренером 2 5.01.2021, 17:46

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Бывший главный тренер команды Александр Лухвич один из тех, кто подписал письмо за новые выборы.

Александр Лухвич больше не будет возглавлять ведущий женский футбольный клуб Беларуси – «Минск». Контракт с ним не продлили, а на его должность назначили подписанта провластного письма Владимира Шиндикова, сообщил в своем Telegram-канале о женском футболе спортивный журналист Дмитрий Синяк.

Лухвич, который во время карьеры игрока выступал в центре обороны сборной Беларуси и прославился матчами за российское «Торпедо» из Москвы, был тренером сначала в мужских командах, а в конце 2017 года возглавил женский клуб «Минск». С тех пор он дважды привел клуб к чемпионскому титулу в Беларуси и выводил команду на матчи Лиги чемпионов.

Осенью Лухвич — кстати, выпускник Академии МВД, – подписал письмо спортивной общественности за прекращение насилия, расследование пыток мирных протестующих и назначение новых выборов президента.

«Минск» лишился не только тренера, из команды ушли все футболистки старше 19 лет. Их заменят игроками женской сборной Беларуси, большинство из которых занималось как раз в футбольной школе «Минска».

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