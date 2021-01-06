Последние в ЕС: в Нидерландах началась COVID-вакцинация 6.01.2021, 18:13

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Первыми вакцинируют медиков и персонал больниц.

Нидерланды стали последней страной Европейского Союза, в которой началась вакцинация от коронавируса. Первой вакцину от Pfizer/BioNTech получила сотрудница дома престарелых Санна Элькадири, пишет Reuters (перевод – korrespondent.net).

Прививали 39-летнего медработника в прямом эфире.

Затем вакцину получат лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью, а также медицинский персонал в больницах и на станциях скорой помощи.

Ранее министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге заявлял, что вакцинация от коронавируса в стране стартует 6 января.

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