Последние в ЕС: в Нидерландах началась COVID-вакцинация
- 6.01.2021, 18:13
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Первыми вакцинируют медиков и персонал больниц.
Нидерланды стали последней страной Европейского Союза, в которой началась вакцинация от коронавируса. Первой вакцину от Pfizer/BioNTech получила сотрудница дома престарелых Санна Элькадири, пишет Reuters (перевод – korrespondent.net).
Прививали 39-летнего медработника в прямом эфире.
Затем вакцину получат лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью, а также медицинский персонал в больницах и на станциях скорой помощи.
Ранее министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге заявлял, что вакцинация от коронавируса в стране стартует 6 января.