В Боровлянах люди с огромной температурой часами стоят в очередях на прием 10.10.2021, 20:49

На смене работают лишь два медика.

Telegram-канал «Баста!» рассказал о ситуации с COVID-19 в Боровлянах:

— В пятницу с 22 до 5.50 утра ожидали, чтобы положили человека. Температура под 40, уже пятый день, человек на инвалидности. Два человека на смене в приемном отделении. Палатка на улице, очередь, даже стульев нет. Как человек с высокой температурой может стоять еще и в холоде. А ldf человека на смене, что они могут сделать? Дай им Бог здоровья и терпения.

Человека положили, оказалась двухсторонняя пневмония, матовое стекло при отрицательном тесте. Берегите себя, носите обязательно маски!

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