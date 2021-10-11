Украина против России: в Гааге начинаются слушания по новому делу 1 11.10.2021, 10:28

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Слушания будут проходить в здании Дворца мира в гибридном формате.

В понедельник, 11 октября, в Международном арбитражном суде в Гааге начинают слушания по делу незаконного захвата Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в 2018 году.

Как сообщает «Укринформ», первый раунд устных аргументов проведет Россия, а 12 октября слово предоставят украинской делегации.

Второй раунд дебатов сторон состоится 14 и 15 октября.

Слушания будут проходить в здании Дворца мира в гибридном формате, из-за коронавируса будут использовать видеосвязь.

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя. На борту судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в «опасных маневрах» во время вхождения в «закрытую акваторию территориального моря РФ». Украина эти обвинения отвергла, заявив, что они действовали в рамках закона.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

Вернуть украинских моряков удалось в рамках обмена пленными с РФ по формуле 35 на 35 7 сентября 2019 года.

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