Эксперты пояснили, почему могли сократиться золотовалютные резервы Беларуси 1 11.10.2021, 10:53

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Связано это с падающими доходами населения.

Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь упали на 36,8 миллиона долларов, или 0,4%. На 1 октября они составили 8 миллиардов 459,9 миллиона долларов. Эксперты Евразийского банка развития рассказали, с чем может быть связано это падение. По их мнению, падение ЗВР вызвано погашением валютных обязательств, при этом снижение могло быть более заметным, если бы не падающие доходы населения.

В Евразийском банке развития сокращение золотовалютных резервов за сентябрь на 36,8 млн в сентябре миллиона долларов поясняют погашением валютных обязательств правительства — 240 миллиона долларов.

При этом темпы падения, по всей видимости, сдержало то, что население выступает чистым продавцом валюты, что позволяет Нацбанку покупать иностранную валюту и поддерживать ЗВР.

«Поддержали резервы валютные поступления в бюджет и покупка иностранной валюты Нацбанком на бирже (по расчетам ЕАБР, 75 миллионов долларов без учета операций Минфина), — рассказывают в ЕАБР. — Чистое предложение валюты на внутреннем рынке в сентябре сформировано за счет операций населения, продавшего за месяц на чистой основе чуть более 180 миллионов долларов».

Эксперты ЕАБР отмечают, что наблюдают в последние месяцы также увеличение скорректированных на сезонность объемов предложения валюты, а также снижение спроса со стороны населения.

«Это может быть связано с замедлением роста доходов домохозяйств и повышением процентных ставок по рублевым депозитам. Нельзя исключать и возможное увеличение поступлений денежных переводов мигрантов в условиях восстановления экономики России и мира. Чистое предложение иностранной валюты поддерживает курс белорусского рубля», — говорят в ЕАБР.

Что происходит с доходами белорусов

Разогнавшаяся инфляция «съедает» доходы населения — от зарплат до пенсий. К примеру, реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен, в августе, как и в июле, снизились на 3,6% к аналогичному месяцу прошлого года, следует из данных Белстата. Это рекордное снижение этих выплат.

Из-за высокой инфляции в августе также упали реальные зарплаты, они снизились почти во всех регионах, а также во многих отраслях. Заметнее всего они сократились у медиков, преподавателей и госуправленцев.

В августе также упала средняя зарплата, также снизились заработки бюджетников.

Реальные располагаемые доходы белорусов, которые рассчитывают за вычетом налогов и с поправкой на инфляцию, замедлили рост. В январе-июле этот показатель показал минимальный рост с конца 2017 года.

На этом фоне растет закредитованность населения. Белорусы также продолжают забирать валютные вклады.

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