Нелегальные мигранты пытались силой прорваться через польскую границу
- 11.10.2021, 13:29
- 2,230
Попытка прорыва могла проходить при содействии белорусских пограничников.
Пограничная служба Польши заявляет, что в минувшие выходные две группы мигрантов в 90 и 130 человек силой пытались прорваться через белорусско-польскую границу. Их не пустили на территорию Польши благодаря быстрому вмешательству пограничников и военнослужащих, сообщает польское пограничное ведомство.
На видео, опубликованном польскими пограничниками, мигранты стоят за забором на белорусской стороне, рядом с ними ходят люди в камуфляже.
W miniony weekend doszło do dwóch prób siłowego forsowania granicy 🇵🇱🇧🇾 przez dwie duże grupy cudzoziemców -90 osób i 130 osób. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy SG oraz żołnierzy WP udaremniono próby nielegalnego przedostania się osób na terytorium Polski.#zgranicy pic.twitter.com/ewIkGFuR21— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 11, 2021