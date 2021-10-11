Нелегальные мигранты пытались силой прорваться через польскую границу 11.10.2021, 13:29

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Фото: Getty Images

Попытка прорыва могла проходить при содействии белорусских пограничников.

Пограничная служба Польши заявляет, что в минувшие выходные две группы мигрантов в 90 и 130 человек силой пытались прорваться через белорусско-польскую границу. Их не пустили на территорию Польши благодаря быстрому вмешательству пограничников и военнослужащих, сообщает польское пограничное ведомство.

На видео, опубликованном польскими пограничниками, мигранты стоят за забором на белорусской стороне, рядом с ними ходят люди в камуфляже.

W miniony weekend doszło do dwóch prób siłowego forsowania granicy 🇵🇱🇧🇾 przez dwie duże grupy cudzoziemców -90 osób i 130 osób. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy SG oraz żołnierzy WP udaremniono próby nielegalnego przedostania się osób na terytorium Polski.#zgranicy pic.twitter.com/ewIkGFuR21 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 11, 2021

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