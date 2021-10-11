Водителей общественного транспорта переведут на «скорые»
- 11.10.2021, 17:25
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Медики сообщают, что за последнее время количество вызовов значительно увеличилось.
Из-за нехватки в Минске водителей скорой помощи местные власти предложили 3 месяца поработать на каретах скорой водителям городских автобусов, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Медики сообщили, что за последнее время количество вызовов увеличилось примерно в два раза, что привело к необходимости просить помощь у КУП «Минскавтотранс».
Тем временем, несмотря на все свидетельства катастрофической ситуации с пандемией, так называемый Минздрав продолжает лишать людей жизненно важной информации о настоящем положении дел, публикуя фальшивую статистику.