Водителей общественного транспорта переведут на «скорые» 11.10.2021, 17:25

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Медики сообщают, что за последнее время количество вызовов значительно увеличилось.

Из-за нехватки в Минске водителей скорой помощи местные власти предложили 3 месяца поработать на каретах скорой водителям городских автобусов, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Медики сообщили, что за последнее время количество вызовов увеличилось примерно в два раза, что привело к необходимости просить помощь у КУП «Минскавтотранс».

Тем временем, несмотря на все свидетельства катастрофической ситуации с пандемией, так называемый Минздрав продолжает лишать людей жизненно важной информации о настоящем положении дел, публикуя фальшивую статистику.

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