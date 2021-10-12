Ученые: В Солнечную систему влетел необычный гибрид двух небесных тел 1 12.10.2021, 9:22

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Астрономы пытаются решить его загадку.

Астрономы бьются в догадках, каково происхождение странного космического объекта, открытого в начале нынешнего века, 16 лет назад. Небесное тело, задокументированное как 2005 QN173 (248370), циркулирует по поясу астероидов Солнечной системы, обладая при этом свойствами кометы, сообщает rusjev.net.

Благодаря двум телескопам на территории США — на Гавайях и в Аризоне, исследователи установили, что объект под действием сублимации льда имеет след из газа и пыли, присущий кометам, но вращается по «стабильной» астероидной орбите внутри орбиты Юпитера.

Хвост астероида-гибрида растянулся на 720 тыс. км, сказано в работе астрофизиков, опубликованной порталом arXiv.org.

Ученые добавили 2005 QN173 в список комет Главного пояса, о которых на сегодняшний день не известно почти ничего. По одной из гипотез, эти полукометы-полуастероиды служили поставщиками воды на Землю в далеком прошлом — когда наша планета только зарождалась.

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