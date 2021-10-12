Какими продуктами можно укрепить иммунитет осенью? 12.10.2021, 12:22

Эксперты советуют добавить в меню яблоки и капусту.

В преддверии холодной осенней погоды необходимо пересмотреть свой рацион и более внимательно отнестись к своему здоровью, пишет healthinfo.ua.

Увеличить употребление сезонных овощей и фруктов, а также обогатить свой рацион молочными продуктами, например, кефиром и натуральным йогуртом (без добавок), что позволит организму запастись витаминами.

Также добавьте в меню яблоки, груши, капусту, кабачки. Очень важно запастись на зиму витамином D, а найти его можно в красной рыбе, зелени, яйцах, сыре, или же принимать витаминные добавки, которые продаются в аптеках. Но курс приема важно обсудить со своим врачом.

Кроме того, укрепить иммунную систему можно с помощью правильного режима дня. Постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, и проявляйте активность в светлое время суток. Так организму удастся правильно расходовать энергию и перераспределять внутренние ресурсы.

Дополнительно подготовиться к осени и сезону респираторных вирусных инфекций позволит прием витаминов и аминокислот, а также биологически активных добавок.

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