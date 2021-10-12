В этом году в НХЛ может сыграть непривычно много белорусов 2 12.10.2021, 21:20

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Что о них известно?

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь с 12 на 13 октября по белорусскому времени. Две главные особенности этого сезона — дебют нового клуба «Сиэтл Кракен» и тот факт, что лига отпустит своих игроков на Олимпиаду в Пекин. Но белорусским болельщикам в ближайший год следить за НХЛ будет интересно по другой причине: в этот раз сыграть в лиге имеет шанс непривычно большое количество наших соотечественников. Блог «Отражение» рассказывает о тех, кто за океаном будет на виду.

Егор Шарангович

Нападающий «Нью-Джерси» начнет сезон 15 октября матчем с «Чикаго». Белорус — твердый игрок основного состава. В своем дебютном сезоне в НХЛ 23-летний хоккеист стал третьим бомбардиром клуба, набрав 30 (16+14) очков в 54 матчах чемпионата. В результате летом Шарангович заключил двухлетний контракт на 4 миллиона долларов.

— Егор берет свое за счет трудолюбия. Наверное, это не самый одаренный хоккеист, но у него очень хорошая работоспособность, — рассказывает блогу «Отражение» белорусский тренер московского «Спартака» Константин Кольцов, сыгравший 144 матча в НХЛ и работавший с Шаранговичем в минском «Динамо». — Он делает на льду правильные вещи, выкладывается на 100 процентов в каждом эпизоде. Любой тренер это оценит и будет доверять такому игроку.

Прошлый сезон выдался для Шаранговича насыщенным: минское «Динамо», «Нью-Джерси», сборная… Только официальных матчей набралось 95. Готов ли Егор к новому вызову? В недавней олимпийской квалификации, несмотря на пролет сборной Беларуси мимо Игр, нападающий забросил три шайбы. В предсезонных матчах НХЛ выглядел, как лидер клуба, набрав 3 (2+1) очка в двух спаррингах.

— Это все стереотипы, что второй сезон сложнее первого. Наоборот, Егор стал увереннее в своих силах, забрасывал в выставочных матчах и знает, чего ждать от НХЛ. Думаю, новый сезон будет еще успешнее, — комментирует Кольцов.

К тому же, заверяют журналисты, Шарангович подтянул свой уровень английского.

— Может, это и не столь важно, если ты игрок уровня Панарина. И до определенного момента на слабый английский могут закрывать глаза, — утверждает специалист. — Но как общаться с партнерами? В Северной Америке обращают внимание на такие вещи. Если ты выучил язык, то, значит, настроен всерьез. Ответственность ценится.

За спиной Шаранговича находятся еще семь белорусов, которые работали в предсезонке в тренинг-кэмпах команд НХЛ. Шестеро были отправлены в АХЛ, а один продолжит карьеру в ОХЛ. Расскажем о них подробнее.

Максим Сушко

22-летний нападающий начинал прошлый сезон в минском «Динамо» и заработал в 30 играх 5 (2+3) очков. Дальше было выступление в АХЛ за «Лихай Вэлли» и дебют в форме «Филадельфии». Пока в НХЛовской биографии форварда два матча. Будет ли продолжение? Максим лишь совсем недавно восстановился после операции. В предсезонных матчах отметился заброшенной шайбой. Если здоровье не будет подводить, то, возможно, Сушко снова дадут шанс в главной команде «летчиков». Пока на него, скорее, рассчитывают, как на игрока сдерживающих звеньев. За океан белорус перебрался еще в 2016 году и с тех пор упорно торит дорогу к звездам через низшие лиги.

Алексей Протас

В отличие от Сушко, 20-летний Протас пока не может похвастаться дебютом в НХЛ. В «Вашингтоне» очень острая конкуренция, поэтому в предсезонных матчах белоруса пробовали и в центре, и на фланге. В клубе отмечают прогресс молодого парня, он даже забросил в предсезонном матче с «Филадельфией». Но пока этого маловато, по мнению клубных тренеров и менеджмента, для места в компании с Овечкиным и другими звездами. Надо доказывать свою состоятельность через АХЛ. В «Херши» Протас заканчивал предыдущий сезон, записав на свой счет 7 (2+5) очков в 16 поединках, а перед этим было 18 (10+8) баллов в 58 матчах за минское «Динамо». Кроме того, минувшей весной Алексей дебютировал за национальную сборную (два ассиста в шести матчах) на чемпионате мира и поучаствовал в олимпийской квалификации (одна результативная передача).

Евгений Оксентюк

20-летнему подписанту провластного письма спортсменов, не имея КХЛовского бэкграунда, объективно было тяжелее соотечественников громко заявить о себе. Прошлый сезон из-за пандемии белорус решил провести на Родине. В минской «Юности» в 31 матче регулярного чемпионата набрал 6 (3+3) очков, а в плей-офф отметился 5 (4+1) баллами в 13 поединках. В выставочных матчах НХЛ он не принимал участия, но потрудился на тренировках с основой «Далласа». Теперь дело за продуктивными действиями в форме «Техаса» из АХЛ. Благо с североамериканским хоккеем Оксентюк знаком. В сезоне-2019/20 успел набрать 78 (33+45) очков в 58 матчах за «Флинт» из лиги Онтарио.

Владислав Колячонок

20-летнего защитника проверили в деле в тренинг-кэмпе «Аризоны». Воспитанник минского «Динамо» принял участие в двух спаррингах. Во втором заработал «-3» в графу полезности, и после был отправлен в АХЛ. Теперь Колячонка ждет выступление за «Туксону». В прошлом сезоне мобильный защитник защищал цвета минского «Динамо» (46 матчей, 6 очков) и «Сиракьюз» из АХЛ (10 игр, 2 очка). А потом был обменян «Флоридой», которая задрафтовала Владислава в 2019 году, в «Аризону». Также Колячонок успел засветиться в официальных матчах в форме национальной сборной, выступив на олимпийской квалификации.

Данила Климович

Хорошее впечатлил заокеанских специалистов 18-летний проспект «Ванкувера». Козыри Климовича — габариты (186 см, 92 кг) и бомбардирское чутье. В послужном списке нападающего 37 голов в 49 матчах (с учетом плей-офф) прошлого сезона в высшей лиге за «Минских зубров». И, конечно, 6 заброшенных шайб в 5 матчах в составе юниорской сборной на чемпионате мире, где белорусы заняли шестое место. Неудивительно, что «Ванкувер» задрафтовал белоруса этим летом во втором раунде под общим 41-м номером и всерьез рассчитывает на молодого снайпера.

— Климович выглядел хорошо. Это большой парень с хорошим катанием, — нахваливал белоруса главный тренер Трэвис Грин.

Климович принял участие в одном спарринге. Не забил, но на него точно рассчитывают. 18-летний нападающий, не имея опыта выступления в Северной Америке, начнет сезон не в юниорских лигах, а сразу в АХЛ, в «Эбботсфорде».

— Попасть в НХЛ в 18 лет очень тяжело. Но если Климович хорошо начнет сезон в АХЛ, то почему бы и нет? И все же, наверное, не в этом сезоне. Думаю, ему дадут год-два на адаптацию. Хотя буду рад ошибиться, — отмечает Кольцов.

Илья Соловьев

21-летний защитник стал известен широкому кругу болельщиков, пожалуй, весной 2019 года, когда неожиданно получил приглашение в национальную сборную, которая вернулась в элиту из первого дивизиона. Соловьев не отметился результативными действиями, но уже в следующем сезоне набрал 40 (7+33) очков в 53 матчах лиги Онтарио за «Сагино». В итоге защитника в седьмом раунде задрафтовал «Калгари». В прошлом сезоне Илья стал полноценным игроком основы минского «Динамо», записав на свой счет 9 (2+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата и один ассист в пяти поединках плей-офф. Теперь белоруса ждет «Стоктон» из АХЛ.

Дмитрий Кузьмин

Из белорусов только 18-летний защитник, поработав с основой «Виннипега», отправлен не в АХЛ, а в «Флинт» из лиги Онтарио. Там, кстати, в свое время набивали шишки и Колячонок, и Оксентюк.

Для Дмитрия это будет первый опыт игры за океаном. В прошлом сезоне он выступал за «Динамо» из Молодечно в экстралиге, набрав 12 (3+9) очков в 46 матчах регулярного чемпионата и 4 (3+1) результативных балла в 6 встречах плей-офф. Также принял участие в 7 играх за «Минских зубров». А еще атакующий защитник добавил в копилку 5 очков в 5 матчах юниорского чемпионата мира, запомнившись великолепным голом в ворота швейцарцев в лакросс-стиле.

Резюмируя, в белорусском хоккее растет хорошая генерация игроков и, возможно, кто-то, кроме Шаранговича и Сушко, уже в предстоящем сезоне дебютирует в НХЛ.

— Оксентюку, думаю, будет непросто. «Даллас» — сложная команда, там сильное нападение, — говорит Кольцов. — Мне кажется, должен заиграть в НХЛ Протас. Возможно, снова поднимут из фарма Сушко. Хотелось бы и увидеть дебют Колячонка. Поколение действительно радует. При таких же темпах роста у нас скоро будет хорошая сборная. Считаю, прогресс связан с работой детских тренеров. Сейчас в хоккее очень много информации. Тренеры все смотрят и выбирают лучшее для подготовки молодежи. Поэтому талантливые игроки и появляются.

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