В Витебске огромная нехватка водителей общественного транспорта 12.10.2021, 22:56

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Ряд маршрутов просто сократили.

Telegram-канал «Баста!» поделился новостью из Витебска. В городе огромная нехватка водителей общественного транспорта:

— В будний день с центральных улиц города очень сложно уехать. Ждать нужно долго, а в выходные еще хуже, так как маршруты очень сильно сократили

Зато маршруток много, но они дорогие, многие покупают проездные на городской транспорт, а на маршрутку ведь не купишь и тут никак не сэкономишь, как дальше будет неизвестно, — написал подписчик Telegram-канала.

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