Названы ключевые отличия между симптомами простуды и COVID-19 3 13.10.2021, 14:08

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Новые данные.

Доминирующий в настоящее время вариант Delta уже бросил вызов сдерживанию коронавируса, вызвав другой набор симптомов по сравнению с исходным штаммом. Но теперь возникающие респираторные заболевания могут еще больше запутать попытки охарактеризовать смертельный коронавирус, пишет healthinfo.ua.

Эксперты предупреждают, что респираторное заболевание, которое легче распространяется в зимние месяцы, может спровоцировать волну болезней этой зимой. Многие из симптомов, отличающих COVID-19, аналогичны симптомам, вызванным простудой, что «затрудняет различие».

Профессор Ирен Петерсон, профессор эпидемиологии и информатики здоровья в Университетском колледже Лондона, объяснила:

«Насморк и головные боли являются симптомами многих инфекций, но также могут быть первыми и единственными симптомами Covid. Поэтому, если у вас есть эти симптомы, я бы посоветовал пройти тестирование».

Из 20 симптомов, связанных с коронавирусом, следующие могут быть ключевыми для различения разных вирусов этой зимой.

Чихание

Чихание было идентифицировано как признак COVID-19 у людей, которые были вакцинированы.

Головные боли

Головная боль считается одним из малоизвестных симптомов вируса, но она появляется одним из первых и встречается чаще, чем другие классические симптомы Covid, включая кашель, лихорадку и потерю обоняния.

Насморк

Насморк может быть симптомом COVID-19. Однако, согласно приложению, распространенность насморка, вероятно, будет выше, когда уровень распространения вируса высок.

Потеря запаха

Потеря обоняния является одним из наиболее значимых предикторов COVID-19 и требует немедленного тестирования.

«Если у вас аносмия или изменение обоняния, вы можете заметить, что не чувствуете запаха сильно пахнущих вещей, таких как кофе или цветы».

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