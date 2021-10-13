закрыть
13 октября 2021, среда, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На занятиях по огневой подготовке солдат выронил гранату в окоп

11
  • 13.10.2021, 19:07
  • 11,244
На занятиях по огневой подготовке солдат выронил гранату в окоп
иллюстрационное фото

ЧП произошло под Слонимом.

13 октября на занятиях по огневой подготовке под Слонимом солдат собирался бросить гранату, но выронил ее в окоп. Как уточняет пресс-служба Минобороны, происшествие случилось в 11-й отдельной механизированной бригаде.

Руководитель занятий старший лейтенант Алексей Харламов за считанные секунды оттащил военнослужащего за пределы окопа и закрыл его своим телом. Сообщается, что офицер получил незначительные травмы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко
Провинциальные анекдоты времен большого взлета
Провинциальные анекдоты времен большого взлета Владимир Халип
Метод пустого стула
Метод пустого стула Артем Черников
Муратов – лучший
Муратов – лучший Ирина Халип