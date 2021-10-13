На занятиях по огневой подготовке солдат выронил гранату в окоп

На занятиях по огневой подготовке солдат выронил гранату в окоп11
- 13.10.2021, 19:07
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ЧП произошло под Слонимом.
13 октября на занятиях по огневой подготовке под Слонимом солдат собирался бросить гранату, но выронил ее в окоп. Как уточняет пресс-служба Минобороны, происшествие случилось в 11-й отдельной механизированной бригаде.
Руководитель занятий старший лейтенант Алексей Харламов за считанные секунды оттащил военнослужащего за пределы окопа и закрыл его своим телом. Сообщается, что офицер получил незначительные травмы.