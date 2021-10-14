Во Франции запустят беспилотные междугородние автобусы 1 14.10.2021, 10:14

Фото: Seine Normandie Agglomération

Автобус будет проходить через мост и круговые перекрестки.

Три беспилотных автобуса в апреле 2022 года начнут возить пассажиров между городом Вернон и деревней Живерни в Нормандии (Франция). Междугородний маршрут протянется на 12 километров. Он станет одним из самых сложных путей беспилотного транспорта в мире — автобус будет проходить через мост и круговые перекрестки, пишет «Евро пульс».

Каждый автобус вмещает в себя до 12 пассажиров (в том числе с ограниченными возможностями). Он питается от электричества и может ездить без подзарядки до 14 часов.

Маршрут соединит железнодорожный вокзал Вернона и музейный комплекс Живерни. Таким образом во Франции собираются не только протестировать новый вид транспорта, но и привлечь посетителей в не самые популярные музеи. В Живерни жил и работал Клод Моне; в своем саду он создал знаменитые пейзажи – например, серию «Кувшинки».

Беспилотный общественный транспорт начинают тестировать и в других странах. В прошлом году беспилотные автобусы начали курсировать по улицам Тарту (Эстония), Копенгагена и Берлина.

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