В каких районах на предприятиях-«флагманах» белорусам платят меньше $200? 1 14.10.2021, 10:56

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За такие деньги проще оставаться дома.

Пару раз в году можно узнать, сколько работников «флагманов» имеет зарплату ниже 500 BYN (меньше $200 по сегодняшнему курсу). Также можно подсчитать, какую долю среди всех занимают эти работники, пишет banki24.by.

В Беларуси зарплатные обследования проходят дважды в год – в мае и ноябре. Тогда статорганы собирают информацию о зарплатах всех работников крупных и средних предприятий.

В остальные месяцы флагманы отчитываются только о зарплатных фондах, без деления на конкретных работников. По этим данным можно определить лишь среднюю зарплату и нельзя разграничить людей на группы в зависимости от начисленного заработка.

В мае 2021 года чиновники собрали информацию о зарплатах 2,487 млн человек, которые были заняты на предприятиях-«флагманах». Среди них около 234,4 тыс. работников была начислена зарплата менее 500 BYN.

Справочно: начисленная зарплата — это зарплата до вычета подоходного налога (13%), взноса работника в ФСЗН (1%), а также профсоюзных взносов, алиментов, штрафов и т. д. То есть на руки люди с зарплатой до 500 BYN чаще всего получали меньше.

По Беларуси удельный вес работников флагманских компаний с зарплатой ниже 500 BYN составил 9,4%.

В Минске доля таких работников достигла 4,6%, в Брестской области – 10,8%, Витебской – 12,1%, Гомельской – 12,4%, Гродненской – 10,3%, Минской – 8,5%, Могилевской – 11,2%.

Заметно, что в восточных областях страны (Витебская, Могилевская и Гомельская) частота встречаемости работников с зарплатой до 500 BYN выше, чем в западных (Брестская и Гродненская).

В Брестской области удельный вес работников с зарплатой менее 500 BYN был самым высоким в Дрогичинском (19,1%) и Столинском (18,4%) районах, самым низким – в Бресте (7,1%). В Барановичах частота работников с зарплатой ниже 500 BYN составила 8,2%, в Пинске – 10,3%.

В Витебской области удельный вес работников с зарплатой ниже 500 BYN был самым высоким в Шарковщинском (26,8%) и Дубровенском (25,1%) районах, самым низким – в Новополоцке (7,7%). В Витебске частота работников с зарплатой менее 500 BYN составила 8,7%, в Оршанском районе – 10%.

В Гомельской области доля работников с зарплатой ниже 500 BYN была самой высокой в Ельском (23,3%), Кормянском (23%) и Ветковском (22,7%) районах, самой низкой – в Гомеле (8,6%). В Жлобинском районе частота работников с зарплатой до 500 BYN составила 10,4%, в Мозырском – 10,8%, в Речицком – 12,8%, в Светлогорском – 9,9%.

В Гродненской области удельный вес работников с зарплатой ниже 500 BYN был самым высоким в Кореличском (18,2%) и Свислочском (18,1%) районах, самым низким – в Гродно и Гродненском районе (по 7,7%). В Островецком районе частота работников с зарплатой менее 500 BYN составила 9,3%, в Волковысском – 9,5%.

В Минской области доля работников с зарплатой менее 500 BYN была самой высокой в Любанском районе (16,1%), самой низкой – в Минском районе (5,3%). В Жодино частота работников с зарплатой менее 500 BYN составила 6,8%, в Борисовском районе – 9,1%, в Молодечненском – 9,3%, в Солигорском – 6,9%.

В Могилевской области доля работников с зарплатой ниже 500 BYN была самой высокой в Краснопольском (27%) и Мстиславском (25%) районах, самой низкой – в Могилеве (7,3%). В Бобруйске частота работников с зарплатой менее 500 BYN составила 9,1%, в Могилевском районе – 9,2%, в Осиповичском – 10,1%.

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