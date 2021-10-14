СМИ: Лукашенко провоцирует нефтяную войну РФ против себя 2 14.10.2021, 11:17

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Остановит ли «Транснефть» поставки нефтепродуктов через Беларусь?

Нефтяные отношения России и Беларуси после года спокойствия снова начинают обостряться. «Транснефть» обдумывает возможность прекращения операций своей белорусской «дочки» из-за резкого повышения налогов и давления силовых структур, пишет finanz.ru.

«Запад-Транснефтепродукт», качающее бензин с российских и белорусских НПЗ в Венгрию и Латвию, может приостановить деятельность, заявил президент «Транснефти» Николай Токарев. С начала года Минск с 18% до 50% повысил ставку налога на транзит российской нефти и нефтепродуктов, а также ввел экологический налог.

«Предприятие обескровлено, там работает 700 человек белорусских граждан, и предприятие работает в «минус». Конечно, эта ситуация не может устраивать «Транснефть», — сказал Токарев, добавив, что положение белорусской «дочки» «усугублено рукотворно» властями страны.

В дело, по словам Токарева, включились беларусские правоохранители, прокуроры, налоговики.

«Мы проведем очень внимательный аудит экономический, хотя нам и так уже все ясно, и решение будем принимать исходя из перспективы. Вот в ближайшее время, через две-три недели, будет подписание большого пакета согласованных документов двусторонних, если после этого ситуация не изменится, ну тогда вплоть до приостановки деятельности предприятия придется решать вопрос», — сказал глава «Транснефти».

В начале года «Транснефть» предупреждала, что, резко повышая налоги, Минск создает условия для банкротства «Запад-Транснефтепродукта» с возможной последующей национализацией предприятия. По оценкам компании, новый налоговый режим принесет ей 700-800 млн рублей убытка ежегодно.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин тогда объяснял, что 50-процентный налог — дискриминационный, поскольку введен лишь в отношении «Запад-Транснефтепродукта», а на компании белорусского происхождения не распространяется.

Лукашенко ранее заявлял о возможной национализации российских трубопроводных активов в 2019 году, когда Москва и Минск спорили о ценах на нефть. Он угрожал забрать две из трех ниток нефтепровода «Дружба», через который проходит каждый пятый баррель российской нефти на экспорт.

«У меня три трубы нефтепровода «Дружба». Я одну забираю на первом этапе и поставляю на наши НПЗ. Пойдет нормально — заберу реверсом вторую трубу. У вас останется одна», — говорил тогда Лукашенко.

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