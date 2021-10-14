Какой будет погода на выходных 14.10.2021, 14:42

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Фото: Charter97.org

Прогноз по Беларуси на 15-17 октября.

15 октября погодные условия в Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман, пишет pogoda.by.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Минимальная температура воздуха ночью +1..+7°С, в отдельных районах заморозки 0..-3°С; максимальная температура воздуха днем +8..+14°С. Атмосферное давление будет падать.

16 октября ночью и утром погоду будет определять атмосферный фронт, днем неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +8..+14°С.

17 октября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северу республики скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+6°С, максимальная днем +6..+13°С.

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