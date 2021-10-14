В Киеве прошел марш ко Дню защитников и защитниц Украины: фоторепортаж 3 14.10.2021, 16:41

1,978

Фото: УНИАН

В акции приняли участие около 10 тысяч человек.

В Киеве 14 октября прошел марш ко Дню защитников и защитниц Украины. После шествия участники марша провели митинг на Майдан Незалежности. Как передает «Униан», часть участников марша пошли на Аллею Героев Небесной Сотни, чтобы возложить цветы и почтить память Героев Небесной Сотни возле одноименного мемориала.

На Майдане Незалежности с импровизированной сцены на автомобиле озвучки прошли выступления участников шествия. В частности, они требовали принять закон о коллаборации, чтобы наказать всех коллаборантов, которые сейчас работают с оккупационными режимами на востоке Украины и в оккупированном Крыму. Также среди требований – прекратить преследование патриотов в Украине.

В марше и митинге приняли участие около 10 тыс. человек: в основном активисты ВО "Свобода", которых традиционно было больше всех, сторонники партии "Национальный корпус", ветераны российско-украинской войны, родственники погибших на войне.

Колонна стартовала из парка имени Тараса Шевченко по улице Владимирской. В первых рядах шли ветераны российско-украинской войны, которые на флагах несут портреты своих погибших собратьев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».