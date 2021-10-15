Наполовину уничтоженную картину Бэнкси продали за рекордные $25,4 миллиона 1 15.10.2021, 10:42

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Фото: REUTERS/Tom Nicholson

На аукционе в Лондоне знаменитая картина была выставлена уже с другим названием.

Работу британского художника Бэнкси «Девочка с шаром», которая была наполовину уничтожена, продали на аукционе за рекордные 25,4 миллионов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

На аукционе Sotheby’s в Лондоне картина была выставлена уже с другим названием «Любовь в мусорном ведре». Изначально ее оценивали на сумму от $5,5 до $8,2 миллионов.

Имя покупателя не разглашается. Во время данного аукциона, уничтожение картины не произошло.

5 октября 2018 года во время ставшей легендарной продажи, картина Бэнкси «Девочка на шаре» начала проскальзывать через измельчитель, тайно встроенный в нижнюю часть рамы, через несколько секунд после того, как была сделана финальная ставка.

После продажи Бэнкси переименовал картину в «Любовь в мусорном ведре», а также подтвердил ее подлинность сертификатом от его организации Pest Control.

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